Modernes Food Packaging für Gastronomie, Imbiss und Lebensmittelhandel

Pack4Food24 ist ein breit aufgestellter Spezialist für Serviceverpackungen und Einweglösungen im Takeaway, To Go und Delivery Bereich.

Verpackungen sind gerade im Bereich der Gastronomie und des Lebensmittelhandels ein enorm breites und vielfältiges Feld. Es gibt nicht „die eine Verpackung“, und die Anforderungen seitens der Unternehmen, aber auch deren Kunden, sind mindestens so verschieden wie das gastronomische Angebot, welches sich am Markt finden lässt.

Natürlich ist es für Restaurantbesitzer, Foodtruckbetreiber, Kantinen, Metzger, Bäcker, etc. schwierig immer auf dem neusten Stand zu sein, was moderne, effiziente aber auch nachhaltige Verpackungen und Einweglösungen betrifft, und so kommen hier Spezialisten wie der B2B Großhandel Pack4Food24 ins Spiel, welche ihren Kunden rund um alle Fragen des Food Packagings zur Seite stehen.

Neben einem breiten Standardsortiment an modernen Takeaway und To Go Verpackungen, praktischen Lebensmittelverpackungen für den Einzelhandel und effizienten Einweglösungen für ein erfolgreiches Tagesgeschäft, bietet Pack4Food24 auch ein umfangreiches Portfolio an professionellen Reinigungsmitteln und Hygieneartikeln. Auch wenn das gesamte Sortiment im B2B Webshop des Großhändlers verfügbar ist, gestalten sich die gebotenen Serviceleistungen deutlich breiter als bei einem reinen Onlineshop.

So können eingesetzte Lösungen wie Pizzakartons, Kaffeebecher, Foodboxen, Servietten, usw. auch nach individuellen Vorgaben gefertigt und mit Unternehmensdesigns oder Werbebotschaften bedruckt werden. Hierbei unterstützt das Team der Pack4Food24 seine Kunden auf Wunsch von der Designfindung bis hin zur direkten Auslieferung oder bedarfsgerechten Verteilung an Niederlassungen, Filialen oder nachgelagerte Kunden.

Aber in Zeiten, in denen sich auch die rechtlichen Gegebenheiten rund um Einwegverpackungen und deren Nachhaltigkeit stetig verändern, steht das Team der Pack4Food24 seinen Kunden natürlich auch bei allen weiteren Fragen und Problemstellungen zur Verfügung, die sich diesbezüglich in der täglichen Arbeit ergeben können.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

