Modernste thermoelektrische Kühltechnologien

Leistungsstarke Air-to-Air und Surface-to-Air Geräte

uwe electronic bietet zukunftsorientierte thermoelektrische Kühltechnologien mit leistungsstarken Air-to-Air (Luft-zu-Luft) Geräten und Surface-to-Air (Oberflächenkühlgeräte) an. Diese Geräte bieten Lösungen zur Temperierung von Gehäusen und Komponenten für die Temperaturregulierung.

Luft-zu-Luft thermoelektrische Kühlgeräte

Die Air-to-Air thermoelektrischen Kühlgeräte sind ideal für die Klimatisierung von Schaltschränken und Gehäusen. Sie sind mit qualitativ hochwertigen IP56 Lüftern ausgestattet, können sowohl im Innen- als Außenbereich platziert werden und lassen sich durch die Vielseitigkeit der Peltiertechnologie auf vielfältige Weise nutzen. Mit diesen Geräten ist kein direkter Austausch von Luft zwischen Gehäuse und Umgebung erforderlich, was zu hohen IP-Schutzstandards von bis zu IP68 führt.

Thermoelektrische Oberflächenkühlgeräte

Die thermoelektrischen Surface-to-Air Geräte sind speziell für die Temperierung von Komponenten und Oberflächen auf Peltierbasis ausgelegt. Diese Geräte werden vorzugsweise in Teststationen verwendet und können Objekte direkt kühlen. Sie können auch umgekehrt eingesetzt werden, um Heizungsanwendungen zu erfüllen.

Auf Anfrage können wir Ihnen eine individuelle Lösung anbieten.

Thermoelektrische Kühlgeräte: Anschlussleitung und Konfiguration

Diese thermoelektrischen Kühlgeräte bieten eine breite Palette von 50W bis 380W und können abhängig von der Anzahl der verwendeten Peltierelemente variiert werden. Die Position des elektrischen Anschlussblocks kann individuell auf der Außenseite (Heißseite) oder auf der Innenseite (Kaltseite) konfiguriert werden und es besteht die Möglichkeit, die Versorgungsspannung auf 24VDC auf 12 VDC oder 48 VDC anzupassen.

Durch die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen und maßgeschneiderten Lösungen, streben wir stets danach, die Anforderungen unserer Kunden zu übertreffen und zur Nachhaltigkeit der Umwelt beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite Peltierkühlgeräte Peltierheizgeräte (uweelectronic.de)

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

Kontakt

uwe electronic GmbH

Daniela Rauch

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

08944119021



http://www.uweelectronic.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.