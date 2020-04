Modische Damenstiefeletten bei schuhplus bestellen

Viele trendstarke Designvarianten in Größe 43

Stiefel stehen einfach jeder Frau! Ob Boots, Stiefeletten oder Overknees, die genauso bequemen wie femininen Modelle sind definitiv ein modisches Must-have. Leider ist in vielen Kollektionen spätestens bei Größe 42 Schluss. Doch müssen modebegeisterte Damen deshalb auf ihren Lieblingslook verzichten? Nein, zum Glück nicht! Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen hat sich das Ziel gesetzt, auch Frauen mit größeren Füßen ein vielfältiges Spektrum an hochwertigen und topmodischen Stiefeletten anzubieten. Darum finden Schuhliebhaberinnen bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen unter anderem zahllose Damenstiefel Größe 43. Die attraktiven Modelle wurden von namhaften Designern kreiert und stammen beispielsweise aus dem Hause Gabor, Rieker und Giaro.

Viele trendstarke Designvarianten in Größe 43

Die Damenstiefeletten in Größe 43 bestehen aus den unterschiedlichsten Materialien und bedienen jeden modischen Geschmack. Mal verfügen sie über eine kuschelig-warme Fütterung und sind somit ideal für den Winter, mal begeistern sie mit einem atemberaubenden Absatz und einer extravaganten Hochglanz-Optik. Auch farblich ist die Auswahl groß. Zwar führt schuhplus viele Damenstiefel Größe 43 in den klassischen Nuancen Schwarz, Braun und Bordeaux, doch wer möchte, kann sich auch für auffallende Knallfarben entscheiden. Rot, Fuchsia und Blau sind nur einige Beispiele der umfangreichen Farbpalette. Die raffinierten Details können sich ebenfalls sehen lassen. So mancher Damenstiefel in Übergröße wurde mit trendigen Verzierungen versehen, die jedes Outfit ganz raffiniert aufpeppen. Natürlich geht es auch etwas dezenter. So umfasst das Sortiment von schuhplus auch Damenstiefel Größe 43, die sich sehr “clean” und einfarbig präsentieren. Solche Modelle sind insbesondere für all jene Damen interessant, die bei der Zusammenstellung ihrer Garderobe Wert auf vielfältige Kombinationsmöglichkeiten legen. Echten Schuhliebhaberinnen dürfte die Entscheidung in Anbetracht der großen Auswahl also sicherlich etwas schwerfallen. Doch das macht gar nichts, denn neben dem übersichtlichen Onlineshop bietet schuhplus auch noch drei Schuhfachgeschäfte, in denen es sich einfach wunderbar stöbern lässt.

Damenstiefel in Größe 43 gleich anprobieren und mitnehmen

Natürlich ist Onlineshopping herrlich unkompliziert und praktisch. Doch wer sich vor Ort selbst ein Bild von den schicken Modellen machen möchte, hat in den drei Ladenlokalen im Landkreis Cloppenburg, in Kaltenkirchen und in Dörverden ebenso die Möglichkeit dazu. Auf 800, 600 und 1100 Quadratmetern erwartet die modebewusste Dame eine riesige Auswahl an Schuhen in Übergröße. Damenstiefel Größe 43 gehören selbstverständlich dazu. Wer möchte, kann sich von den Fachkräften persönlich beraten lassen oder gemeinsam mit den besten Freundinnen auf eine modische Entdeckungsreise durch die Schuhkollektionen gehen. Frauen mit einer großen Schuhgröße müssen sich also nie wieder über eine mangelnde Auswahl oder über verstaubte Ladenhüter ärgern: schuhplus macht’s möglich!

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

