Modische Schuhe Übergröße bei schuhplus in Kaltenkirchen im Ohland-Park

Elegante Damenschuhe und sportive Herrenschuhe in XXL-Größen

Damen und Herren tragen am liebsten schöne Schuhe, die perfekt zu ihrem Outfit passen. Daher gibt es bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park auch für alle Menschen mit sehr großen Füßen eine vielfältige Auswahl an Schuhen in XXL in zahlreichen Farben und Designs. Die Bandbreite der Modelle reicht von leichten Sommersandalen über wärmende Boots für den Winter bis zu klassischen Mokassins für die Freizeit und vielem mehr.

Hochwertig gearbeitete Schuhe in Übergrößen im Ohland-Park

Alle Schuhe Übergröße sind aus hochwertigen Materialien wie Leder, Canvas oder Gore-Tex sowie vielen weiteren robusten Stoffen hergestellt, die für ein einzigartig gutes Fußklima sorgen. Außerdem überzeugen die Innenausstattungen der hochwertig gearbeiteten Schuhe in vollem Maße. Damen entdecken im großen Angebot der Experten im Ohland-Park trendige Modelle in den Größen 42 bis 46. Für Herren gibt es Schuhe Übergröße in den Männergrößen 46 bis 54.

Nicht nur Damen lieben ihren gut gefüllten Schuhschrank, in dem sich High Heels, Stiefeletten und Sandalen für den modischen Auftritt befinden. Auch Herren tragen gerne zu jeder Gelegenheit die passenden Schuhe. Deshalb freuen sie sich über die vielen trendigen Modelle für die Freizeit und für die Arbeitswelt, die es im Store von schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park zu entdecken gibt. Neben Boots, Schlittschuhen, Sportschuhen und Clogs stehen Pantoletten und Gummistiefel für modebewusste Herren zur Auswahl. Alle Schuhe Übergröße sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Daher finden sowohl Damen als auch Herren ihre Halbschuhe, Stiefel, Sandalen und Hausschuhe in Übergröße in klassischen Farbtönen und in Trendfarbtönen wie Rot, Gelb und Grün.

Robuste große Schuhe für Damen und Herren in Kaltenkirchen

Die Schuhe Übergröße von schuhplus in Kaltenkirchenüberzeugen alle mit einer einzigartig guten Verarbeitung. Insbesondere die sportlichen Modelle mit Profilsohlen bieten auf allen Wegen einen sicheren Tritt. Doch auch in den Schuhen mit glatten, flachen Sohlen fühlen sich Damen und Herren rundum wohl, wenn sie auf einem festlichen Ball über das Tanzparkett schweben.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

