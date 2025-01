Möblierte Apartments in Stuttgart auf Zeit mieten.

Modernes Leben im Herzen Stuttgarts: stilvoll, bequem und flexibel

Alle, die ein möbliertes Apartment auf Zeit in Stuttgart suchen, haben mit rooments. die passende

Lösung gefunden. rooments. bietet Interessierten nämlich eine Lösung fürs Wohnen auf Zeit in

Stuttgart und das mitten im Herzen der Stadt: möblierte Apartments, die sich sowohl für Singles als

auch für Familien eignen, die einen zeitlich begrenzten Aufenthalt in Stuttgart planen. Für mindestens

sechs Monate, können die Wohnungen in zentraler Lage via all-inclusive-Miete gemietet werden –

ideal für alle, die es stilvoll, bequem und flexibel mögen.

Möblierte Apartments auf Zeit: ideal für berufliche Aufenthalte

roomments. bietet Berufstätigen, die von ihrem Unternehmen nach Stuttgart entsandt wurden,

möblierte Apartments auf Zeit. Diese sind bestens auf die Bedürfnisse des modernen Lebens

zugeschnitten: stilvolle Einrichtung, High-Speed Internet, Tiefgaragenstellplätze, Kita im Haus und eine

unmittelbare Nähe zum Stadtzentrum. Zudem profitieren Mieter von einer hervorragenden

Anbindung: In fünf Minuten ist man zu Fuß am Milaneo, in zehn Minuten mit dem ÖPNV am

Schlossplatz und in zwanzig Minuten mit dem Auto am Flughafen.

Flexibles Wohnen in Stuttgart dank all-inclusive-Miete

Möblierte Apartments und Wohnungen können bei rooments. ab einer Mindestmietdauer von sechs

Monaten gemietet werden und bieten durch eine all-inclusive-Miete eine übersichtliche

Kostenstruktur. Dabei sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser, Internet und Heizung in der Miete

mitinbegriffen, sodass Mieter sich voll und ganz auf ihren Aufenthalt in Stuttgart konzentrieren

können.

Familienfreundlich durch Kita im Erdgeschoss

Im Erdgeschoss des Wohnhauses befindet sich eine Kita, in der berufstätige Eltern ihre Kinder

unterbringen können. Diese einzigartige Kombination aus zentralem Wohnen und familienfreundlicher

Infrastruktur macht möblierte Apartments von rooments. zu einer idealen Lösung für alle, die Arbeit,

Familie und das Wohnen auf Zeit in Stuttgart in Einklang bringen möchten.

Hochwertige Ausstattung und urbaner Komfort

Vollumfänglich möblierte Apartments in Stuttgart, besser gesagt mitten im Herzen der Stadt, bieten

Interessierten alles, was modernes Wohnen ausmacht: hochwertige Ausstattung, durchdachte

Raumaufteilungen sorgen für eine perfekte Balance aus Funktionalität und Gemütlichkeit. So bieten

die modernen Einbauküchen die Möglichkeit zum Kochen, allerdings liegen die Apartments auch im

pulsierenden Stadtzentrum, wodurch Mieter von Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen

Highlights umgeben sind.

Ideal für einen Aufenthalt in Stuttgart

Gerade, wenn man nur für ein paar Monate in der Stadt ist, kann das Wohnen auf Zeit in Stuttgart

stressig sein. Deshalb bietet rooments. eine bequeme Lösung, durch die man sich nicht mit der

Wohnungssuche und einem aufwändigen Umzug befassen muss. Möblierte Apartments auf Zeit zu

mieten, bietet maximale Flexibilität bei gleichzeitigem Komfort.

Jetzt informieren und anfragen

All jene, die Interesse an dem Konzept “ Wohnen auf Zeit in Stuttgart“ haben, können sich auf der

Webseite www.roomments-stuttgart.de über die Angebote informieren und eine Anfrage stellen. Egal,

ob für Singles oder Familien, die modernen Apartments sind der perfekte Ausgangspunkt, um Stuttgart

zu entdecken und um sowohl die beruflichen als auch private Ziele zu erreichen.

roomments. Stuttgart vermietet hochwertige, vollmöblierte und stilvoll eingerichtete Apartments im Herzen Stuttgarts, gemäß des Mottos „Wohnen auf Zeit“. Das Angebot richtet sich an Geschäftsleute, Menschen, die sich nicht dauerhaft an eine Stadt binden wollen und all jene, die es bevorzugen möglichst bequem nach Stuttgart zu ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.roomments-stuttgart.de/

Kontakt

Roomments Stuttgart

Nadine Ergün

Dammtorstraße 30

20354 Hamburg

+49 711 400 420 99



https://www.roomments-stuttgart.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.