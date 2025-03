Molkerei Alois Müller launcht ab April 2025 neue Müllermilch Subrange

Zweimal neu, dreimal lecker: Müllermilch à la Eiskaffee bringt ganzjährigen Eiskaffee-Geschmack

Aretsried, 13. März 2025 – Die Molkerei Alois Müller erweitert ab April 2025 ihr Müllermilch-Sortiment um die neue Subrange Müllermilch à la Eiskaffee. Neben der

– bereits in der limitierten Variante beliebten Sorte – Müllermilch à la Eiskaffee Klassik kommen zwei neue, moderne Sorten dazu: Müllermilch à la Eiskaffee Karamell Geschmack und Müllermilch à la Eiskaffee Haselnuss Geschmack. Das Ergebnis? Eiskaffee-Geschmack wird noch vielfältiger und zum Ganzjahreserlebnis.

Von der erfolgreichen Limitiert Sorte zur eigenen, ganzjährigen Subrange der Müllermilch: Die Müllermilch à la Eiskaffee Klassik macht es vor. In der Original-Rezeptur ist das beliebte Getränk ein zeitloser Kandidat, der alle Eiskaffee-Fans begeistert.

Wer es süßer mag, wird dank ihrer cremig-karamelligen Geschmacks-Note bei der neuen Sorte Müllermilch à la Eiskaffee Karamell Geschmack fündig. Abgerundet wird die neue Subrange durch die Müllermilch à la Eiskaffee Haselnuss Geschmack. Vollmundiges, nussiges Aroma sorgt für besondere Genussmomente des geliebten Erfrischungsdrinks. Ob klassisch, karamellig oder nussig im Geschmack – die Müllermilch à la Eiskaffee bietet für jeden die passende Variante.

„Was gut ankommt, wollen wir unseren Konsumenten natürlich nicht vorenthalten. Deshalb gibt“s mit der Müllermilch à la Eiskaffee das leckere Eiskaffee-Geschmackserlebnis jetzt im Sommer wie im Winter“, so Lilian Glas, Brand Manager Müllermilch bei der Molkerei Alois Müller.

Ice Coffee mit modernem Design

Nicht nur der Inhalt überzeugt: Auch optisch setzt Müllermilch à la Eiskaffee Maßstäbe. Das moderne, ansprechende und dunkle Flaschendesign sorgt mit ansprechenden Appetizerabbildungen für einen Hingucker im Kühlregal.

Ein Genuss für jede Jahreszeit

Ab April 2025 ist die neue Subrange Müllermilch à la Eiskaffee in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die drei Sorten beträgt circa 1,49 Euro pro 400-ml-Flasche, zuzüglich 0,25 Euro Pfand.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Müller:

www.allesmuelleroderwas.de

Innerhalb der letzten vier Jahrzehnte hat sich das Unternehmen zu einer modernen Großmolkerei entwickelt. Rund 1.300 Mitarbeiter arbeiten am Standort Aretsried in insgesamt sieben Firmen – zum Beispiel von der Molkerei über die eigene Fruchtverarbeitung Naturfarm, das eigene Logistikunternehmen Culina, die eigene Becherfertigung von Optipack und die eigene LKW-Werkstatt. Rund 140 Mio. kg Milch werden jährlich am schwäbischen Stammsitz zu hochwertigen Milchprodukten veredelt. In vielen Produktgruppen hat Müller mit zahlreichen Innovationen einen Markt überhaupt erst geschaffen. So zum Beispiel bei Buttermilch, Kefir, dem Joghurt mit der Ecke, Milchreis oder Müllermilch. Das Unternehmen hält bis heute in diesen Segmenten Spitzenpositionen. Die Bekanntheit der Marke Müller liegt bei nahezu 100 Prozent und praktisch jeder in Deutschland kennt den Slogan: „Alles Müller, oder was?“

