„Mond und das Aqua Christi“: Zweiter Köln-Krimi von EXPRESS-Chefreporter Philipp Meckert

Köln, 9. Juli 2024 – Philipp J. Meckert, der langjährige Chefreporter und Redakteur im Newsroom von EXPRESS und Kölner Stadt-Anzeiger, hat seinen zweiten Köln-Krimi geschrieben. Nach „Mond und die Bombe“ erscheint mit „Mond und das Aqua Christi“ der zweite Mystery-Thriller in der Reihe um den Kölner Privatermittler und Journalisten Peter Mond. Erneut spielt der Roman in der Jetzt-Zeit und an realen Orten mit teils real existierenden Personen.

Inhalt: Eine Reihe von teuflischen Morden am Dom erschüttert Köln. Zeitgleich springen Menschen von einer unheimlichen Macht getrieben im Müngersdorfer Stadionbad in den Tod. Peter Mond, der schlagkräftige Reporter und Detektiv der Stadtgeschichte, steckt wieder in einem alptraumhaften Fall. Was ist das sagenumwobene Aqua Christi? Welche Rolle spielt ein Domschweizer, der sich um gestrandete Seelen vor der Kathedrale kümmerte? Und welche Geheimnisse schlummern im Stadtarchiv? Mond kämpft gegen eine Verschwörung biblischen Ausmaßes.

Meckert betont: „Vom feinen Hahnwald in die Obdachlosenszene, vom Geschäftsquartier MesseCity über den Dom und Melaten in den Box-Gym, vom Grüngürtel in den Darkroom – Mond nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine wilde Reise durch das heilige Köln.“

Ging es im ersten Buch, erschienen im Sommer 2023, um Geister einer dunklen deutschen Vergangenheit, die mit dem Fund eines Blindgängers erwachen, so stehen auch im neuen Buch wieder mystische Mächte im Mittelpunkt. „Ich habe mich in die Religionsgeschichte eingearbeitet und in die Frage: Was wäre, wenn das Sakrament der Taufe Wirklichkeit würde? Und wir durch heiliges Wasser in der Tat eine Art Wiederauferstehung erfahren? Was würde solch ein Wunder, an das wir Christen ja glauben, auslösen? Daraus entwickelte sich diese fantastische Geschichte mit 87.000 Wörtern“, so Meckert.

Ein kleines Wunder erlebte Meckert allerdings selbst: „Bei der Stoffentwicklung zu Aqua Christi stellte ich fest, dass diese zwei Worte, obwohl es mit die ältesten der Menschheitsgeschichte sein dürften, bisher in dieser Verbindung kaum zu finden sind. Das wollte ich ändern.“

Für den Zeitungsmann ist auch der Journalismus ein wichtiges Thema im Buch. „Mond ist ja ein alter Redakteur. Als er zu seiner Schreibmaschine greift, und sein getippter Text über die unheimlichen Todesfälle online veröffentlicht und später von der KI visuell entfesselt aufbereitet wird, beschreibt dies die ganze aktuelle Bandbreite der Branche. Ebenso geht es um die Frage, warum spannende Texte im weltweiten Web eigentlich nicht auch von allen weltweit gelesen werden können. Aber vielleicht ist da Monds Portal Newspepper noch unserer Zeit voraus.“

„Mond und das Aqua Christi“ hat 305 Seiten und ist für 12,34 Euro bei Amazon erhältlich.

Über den Autor

Philipp Meckert ist seit 1996 Journalist und hat für namhafte Verlage wie Axel Springer und Gruner & Jahr geschrieben. Seit 2000 ist er Teil der DuMont Mediengruppe und hat sich besonders als Chefreporter beim Kölner Express einen Namen gemacht. Seine Expertise liegt in exklusiven Nachrichten, Reportagen und Serien. Neben seiner journalistischen Tätigkeit war Meckert als Gastdozent an der Hochschule Fresenius in Köln aktiv und lehrte dort Krisenkommunikation im Fachbereich „Wirtschaft und Medien“. Für seine Stadtteil-Serie „Wir leben Köln!“ wurde er mit dem „European Newspaper Award“ ausgezeichnet. Für seine Serie „Kölner Kontraste“, in der Meckert unter anderem in einer Folge eine Hebamme und einen Bestatter interviewte, erhielt er als „Herausragende lokale Geschichte“ den DuMont-Journalistenpreis.

