Mondäner Luxus: Loungemöbel Alicante

Neuer Sessel und Zweisitzer von A.B.C. Worldwide

Zurücklehnen und sich wohlfühlen, ist das Motto der neuen Loungemöbel “Alicante” von A.B.C. Worldwide. Wie die gleichnamige spanische Hafenstadt, sind sie mondän und elegant in ihrer Erscheinung. Sessel und Zweisitzer sind die perfekte Paarung für Lounge, Lobby, Bar und Hotelzimmer.

Das Gestell ist ein echter Hingucker. Die Stollen aus Holz gehen elegant in die Armlehnenkonstruktion über. Die Polsterung an den Außenseiten lässt bewusst nur eine schmale Linie als Kontur sichtbar werden. Die komfortablen Sitz- und Rückenpolster machen die außerordentliche Bequemlichkeit von Sessel und Sofa aus. Das Design erinnert an die Formensprache der 70er Jahre und wird modisch interpretiert.

Der Zweisitzer wirkt besonders leicht, während sich der kompaktere Sessel auch gut als Solo-Objekt für das Hotelzimmer eignet. In Kombination eignen sich Sofas und Sessel optimal als Sitzgruppe für Lobby und Lounge, sowie als Wohnzimmer-Einrichtung für Suiten. Mehr Informationen über https://bit.ly/ABC-Alicante

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915

info@abc-worldwide.de

http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098

ja@silvia-geuker.de

http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.