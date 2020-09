Mondia expandiert in Europa und eröffnet neues Büro in Hamburg

Das neue Büro wird der Innovation Hub des Unternehmens und das Tor zu Europa

Mondia, ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf die Vermarktung und den Vertrieb von digitalen Inhalten spezialisiert hat, eröffnet heute sein neues Büro in Hamburg. Im Rahmen der europäischen Expansion hat Mondia erheblich in das neue Büro investiert, um es zu einem kreativen Ort und Innovation Hub, der weltweit seines gleichen sucht, auszubauen.

Mondia hat seinen Hauptsitz in Dubai und ist mit 13 Standorten in 48 Ländern weltweit tätig. Mondia’s strategische Präsenz und sein außergewöhnliches Wachstum von 25-30 Prozent im Vergleich zu den letzten vier Jahren, haben bereits zu großem Investitionen in Mitarbeiter und Büroräume in Spanien und Ägypten geführt. Das neue Hamburger Büros schafft ein außerordentliches dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld, das mit der Vision des Unternehmens übereinstimmt, jedem mobilen Nutzer digitale Erfahrungen zu bieten.

Das neue Büro befindet sich in der Caffamacherreihe 5, einem erstklassigen Standort in der Nähe des Hamburger Stadtzentrums und anderer führender Technologieunternehmen.

“Viele unserer Kunden in Nord- und Mitteleuropa werden vom Hamburger Büro aus betreut. In Verbindung mit der geografischen Lage Hamburgs ist unser neues Büro das Tor zum restlichen Europa”, sagte Dr. Amadeo Rahmann, Chief Executive Officer von Mondia. “Hamburg entwickelt sich schnell zu einem bedeutenden Technologiezentrum. Mit unserer Infrastruktur und unseren Plattform-Teams, die von unserem CTO (Thomas Langer) und CSO (Johary Ratsimbazafy) unterstützt werden, wird Hamburg für unsere zukünftigen Expansionspläne von entscheidender Bedeutung sein. Wir glauben, dass jede Innovation durch Technologie unterstützt wird, um aus Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Aus diesem Grund ist unser Hamburger Büro am besten als Think-Tank zu verstehen.”

Mondia Deutschland beschäftigt 75 Mitarbeiter. Im Hamburger Büro ist Platz für 100 Mitarbeiter und so plant Mondia weitere Einstellungen. Gesucht werden zum Beispiel Datenspezialisten mit Erfahrung in maschinellem Lernen, Software-Ingenieure sowie Mitarbeiter aus dem E-Commerce- und Digitalmarketing zur Ergänzung des Produktmarketing-Teams. Das Unternehmen wird sein erfolgreiches Praktikumsprogramm in Hamburg weiter ausbauen, um Studenten praktische Erfahrungen in der Medien- und Technologiebranche zu vermitteln.

Zu Mondias Kunden in Deutschland gehören die Telekommunikationsanbieter O2, Vodafone, Swisscom, Orange Group, Telecom Italia (TIM) sowie T-Mobile, um nur einige zu nennen.

Die Mondia-Gruppe ist seit über zehn Jahren in Deutschland tätig. Mondia ist seit der Übernahme der Bertelsmann-Schwestergesellschaft Arvato Mobile 2009 in Hamburg ansässig. Das Unternehmen hat auch ein Satellitenbüro in Düsseldorf, um näher an seinen Partnern zu sein.

Mondia ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf die Vermarktung und den Vertrieb von digitalen Inhalten spezialisiert hat. Wir verstehen, wohin sich die Märkte entwickeln, welche Technologien passen, und nutzen dieses Wissen, um geschäftliche Herausforderungen zu lösen und die besten Nutzererfahrungen zu liefern. Mondia schafft personalisierte digitale Erlebnisse für Menschen, indem stellt überall und jederzeit die besten und neuesten digitalen Inhalte zur Verfügung stellt: von Gesundheit, Unterhaltung, Lifestyle, Spielen, Musik bis hin zu Sport. Wir helfen Unternehmen, das Engagement der Nutzer zu steigern und das Monetarisierungspotenzial durch Zahlungskonnektivität, Kundenakquise und Life-Cycle-Management-Services zu maximieren. Mit neun Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika erreicht Mondia über 1,3 Milliarden Endnutzer in 48 Ländern. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 80 Telekommunikationsanbietern auf der ganzen Welt, über 1.000 Inhaltanbietern und 200 Händlern zusammen. Dienste von Mondia sind in Äthiopien, Nigeria und Pakistan über mondia.cell verfügbar.

