Steppe zu Gold

Der Herbst hüllt die Mongolei in ein goldenes Kleid: Im September, Oktober und November, wenn die letzte Hitze und der Ansturm des Sommers verfliegt, wenn sich die abwechslungsreichen Landschaften der Mongolei in zarten Braun- und Goldtönen zeigen, dann ist die richtige Zeit, bei einer Mongolei Rundreise tief in die Kultur der Mongolei einzutauchen. Dabei lohnt sich eine Reise in den äußersten Westen, wo die Adlerjäger zuhause sind und der imposante Altai-Tavan-Bogd-Nationalpark Gletscher und hoch aufragende Gipfel in sich vereint. Die Selbstfahrerreise “Adlerjäger & Reiche” führt in 14 Tagen zu den traditionellen Nomaden. Die Reise ist ab 5.500 Euro pro Person buchbar. Inkludiert sind neben einem 4×4-Allradfahrzeug, Routenverlauf, zahlreichen Aktivitäten auch Unterkünfte und ein 24/7-Ansprechpartner, der mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Mongolei Reise ist unter www.mongolia.com.co/de buchbar. Wer lieber in einer Gruppereise unterwegs ist, kann die 4×4-Konvoitour mit privatem Guide und Koch unter www.themongoliatour.com/de ab 4.800 Euro buchen.

Fünf Gründe für die Mongolei im Herbst

Die Mongolei im Herbst: goldene Steppe, klare Bergluft und lebendige Nomadenkultur – weit abseits des Massentourismus.

Adlerjäger hautnah erleben: Im Altai-Gebirge trainieren kasachische Berkutchi ihre Steinadler – der Herbst ist ihre aktivste Saison. Die Adlerjäger in der Mongolei und ihre imposanten Tiere können bei zwei- bis dreitägigen Besuchen hautnah erlebt werden. Dabei ist es sogar möglich, die Jäger bei der Jagd zu begleiten.

Golden Eagle Festival (Oktober, Ölgii): Hunderte Adlerjäger treten beim weltweit einzigartigen Festival gegeneinander an – ein kulturelles Highlight Zentralasiens. Mindestens ebenso spannend, und auch um einiges echter, sind die kleineren Adlerjäger-Festivals wie das Sagsai Festival oder das Tolbo-Nuur Festival (beide im September).

Mensch und Natur im Einklang: Veranstaltungen wie das Tallinn-Tumen-Aduu-Festival stellen die Symbiose von Mensch und Tier in den Mittelpunkt. Gerade das Tallinn-Tumen-Aduu-Festival (übersetzt “Zehntausend Pferde der Steppe) ist sehr besonders: Hier steht das Pferd im Zentrum, dem bei Rennen, Feiern, Ausstellungen und mehr gehuldigt wird. Das Festival findet am 21. und 22. November statt und sollte Teil jeder Mongolei Rundreise im Spätherbst sein.

Traumhafte Herbstfarben und authentisches Nomadenleben: Steppe und Wälder leuchten in Gold und Ocker, die Sicht ist grenzenlos – perfekt für Fotografie und Trekking. Ohne Sommertouristen erleben Reisende zudem den echten Alltag der Nomaden: Herden treiben, Jurten winterfest machen.

Gesunkene Preise und endlose Möglichkeiten: Wenn die Massen abreisen, erleben Reisende eine Mongolei, wie sie echter nicht sein könnte. Mit weniger Touristen fallen auch die Preise. Mongolei Rundreisen im Herbst sind aus vielen Gründen sehr besonders.

Selbst hinterm Steuer: Die Mongolei bei Selbstfahrerreisen erleben

Ob im Konvoi mit Guide und Koch oder ganz alleine: Die Reisen von themongoliatour.com und mongolia.com.co bieten unendliche Freiheit mit kontrolliertem Risiko: Routen werden maßgeschneidert ausgearbeitet, und angepasst an Zeit, Interessen, Budget und Fahrkönnen, und ein 24/7-Remote-Guide ist stets erreichbar, um bei Fragen zu helfen. Unterwegs sind Besucher mit Navigationsapp und Dachzelt, um die maximale Freiheit zu erleben. Dazu kommen zahlreiche Aktivitäten und ausgewählte Übernachtungen in Ger-Camps und Hotels. Die Reisen sind ab 4.800 (Selbstfahrerrreisen) bzw. 5.500 Euro (Konvoitouren mit Guide) buchbar. Elemente sind flexibel anpassbar.

Weitere Informationen und Routenvorschläge finden sich online unter themongoliatour.com bzw. mongolia.com.co sowie auf Facebook, Instagram und Youtube. Bildmaterial gibt’s hier; Copyright (wenn nicht anders angegeben): Mongolia.com.co

Im Herzen der Mongolei, aber ganz nah an europäischen Reisenden: Mongolia.com.co bietet mit dem Mietwagenanbieter SIXT Offroad-Touren in das zentralasiatische Land. Reisende erhalten – neben einem 4×4-Mietauto – im Vorfeld eine feste Route und die dazugehörige GPS-Navigation, Zelt bzw. Dachzelt und ein volles Paket mit Aktivitäten, Unterkünften und mehr. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt – ob zwei Wochen durch das Herz der Mongolei oder mit Guide durch die Wüste Gobi oder rasante Mountainbiketour durch wilde Steppenlandschaften: Eine Reise in die Mongolei ist vollgepackt mit Eindrücken, Emotionen und besonderen Begegnungen. Die verschiedenen Routen werden sorgfältig kuratiert und garantieren unvergessliche Abenteuer. Für sämtliche Rückfragen und Planungen entlang der Reise steht ein 24/7-Reiseguide-Support per Telefon zur Verfügung. mongolia.com.co/de

Kontakt

SIXT Mongolia/Mongolia.com.co

SIXT Mongolia Presse

Peace Avenue 12

18210 Ulaanbaatar

+97686007259



http://mongolia.com.co/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.