MONOPOLY LÄSST DEN MITTELSTAND VERBLUTEN: Bernhard Schindler

„DUMMSCHWÄTZER & DER KNALL“

Alle sitzen am Tisch. Keiner steht auf. Keiner will Verlierer sein. Und genau deshalb geht dieses Spiel gerade den Bach runter.

Deutschland spielt Monopoly – nur leider mit echter Wirtschaft. Friedrich Merz würfelt, Lars Klingbeil erklärt, SPD und CDU streiten über die Regeln, während der Mittelstand Runde für Runde zahlt.

„Gehe zurück auf Start.“

„Zahle Steuern.“

„Setze aus.“

Das ist kein Spiel – das ist Alltag. Unser wirtschaftlicher Alltag.

Und draußen? Nennt man das, was da passiert, irgendwann beim Namen: Dummschwätzerei. Viel reden, wenig liefern. Viel Haltung, wenig Wirkung. Während die einen noch erklären, warum etwas nicht geht, entscheiden andere längst, wo es geht. So wie die Unternehmer im Schindler Circle.

70 Jahre Vorsprung werden gerade verspielt wie Spielgeld auf der Schlossallee. Nicht aus Mangel an Können – sondern aus Mangel an Klarheit, Tempo und Entscheidung. Zu viele am Tisch reden. Zu wenige führen.

Und genau hier entsteht der Knall. Nicht laut. Nicht plötzlich. Sondern schleichend – bis es jeder merkt.

Der Mittelstand erkennt: Dieses Spiel ist nicht mehr zu gewinnen. Nicht, wenn die Regeln sich ständig ändern. Nicht, wenn Würfeln wichtiger ist als Handeln. Also passiert das, was immer passiert, wenn Systeme kippen:

Die Spieler ändern das Spiel. Verlierer boykottieren. Aktives Matchmaking statt Stillstand Monopoly, meine Idee dazu.

Keine Zufälle mehr. Keine Hoffnung auf den richtigen Wurf.

Sondern klare Entscheidungen: Mit wem arbeite ich? Wer bringt mich nach vorne? Wo entsteht Wachstum?

Eigene Marke. Eigene Strategie. Eigenes Netzwerk. Eine neue Positionierung.

Und während FDP versucht, Vernunft ins Spiel reinzubringen und Stimmen wie Kubicki wieder Klartext reden, wächst parallel die AfD am Frust derer, die sich längst nur noch als Spielfigur fühlen. Besitzer der Schlossallee Weidel und Parkstraße Choupalla lachen sich eines, mit jedem Gast wächst die Umfragemesslatte.

Nicht, weil sie die Lösung ist – sondern weil das Vakuum da ist.

Und während Berlin noch würfelt, haben wir im Schindler Circle in Berlin längst angefangen, Klarheit zu schaffen. Keine Spielzüge auf Papier, sondern echte Verbindungen. Unternehmer, die sich nicht mehr fragen, wo sie landen – sondern mit wem sie wachsen. Matchmaking statt Stillstand. Umsetzung statt Dummschwätzerei.

Das ist der Unterschied.

Der so wichtige Mittelstand wartet nicht mehr auf bessere Karten.

Er spielt ein anderes Spiel. Das Problem ist nicht Monopoly.

Das Problem sind die, die glauben, es sei noch ein Spiel.

Der Knall kommt nicht irgendwann.

Er ist längst da. Und wer jetzt noch würfelt, hat schon verloren.

Der SCHINDLER Circle ist die Heimat für Unternehmer:innen, die echten Fortschritt wollen. Mit Bernhard als persönlichem Sparringspartner entwickelst du monatlich live und persönlich neue Brands, gehst mutige Wege in deiner Positionierung, entfaltest klare Strategien, öffnest ungeahnte Türen und bringst sogar neue Produkte konsequent auf die Straße. Dazu kommen die starken Matches der legendären Powerdays und die Fähigkeit, deine unternehmerische Helikopterperspektive zu schärfen.

Kontakt

Innovation Circle Managementgesellschaft mbH

Andreas Wagner

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