MOOG berät CAL GmbH & Co. KG beim Verkauf an die viridiusLAB AG

Darmstadt, 16. Juni 2026 – Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB hat die Gesellschafter der CAL GmbH & Co. KG bei dem Verkauf sämtlicher Kommandit- und Geschäftsanteile an die österreichische viridiusLAB AG beraten.

Die CAL GmbH & Co. KG ist ein etabliertes Labor- und Beratungsunternehmen. 1984 gegründet, verfügt das Darmstädter Unternehmen über eine mehr als 40-jährige Expertise in chemischen Analysen und Umweltuntersuchungen. Schwerpunkte seines interdisziplinären Leistungsangebots liegen in der Untersuchung und Analyse von Boden,- Wasser- und Umweltproben sowie der Erstellung chemischer Gutachten und begleitenden Beratungsdienstleistungen.

Mit der österreichischen viridiusLAB AG konnte eine starke Partnerin gefunden werden, die durch die Transaktion ihre Präsenz in der Umwelt- und Laboranalytik in Deutschland ebenso wie das Leistungsangebot von CAL konsequent weiter ausbauen kann. Die bisherigen Geschäftsführer bleiben dem Unternehmen zunächst in ihrer bisherigen Funktion verbunden, womit der nahtlose Wissenstransfer ihrer langjährigen Expertise sichergestellt ist.

Im Rahmen dieser Transaktion konnte das Team von MOOG sein Know-how im Bereich der Labor- und Analysetechnik sowie dem Biologie- und Chemiesektor weiter ausbauen. MOOG hatte in letzter Zeit bereits mehrere Mandate aus diesen Bereichen betreut und etwa die Gesellschafterinnen und Gesellschafter der Ibacon GmbH beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung sowie die Gesellschafterinnen der CYNiO GmbHbei einer erfolgreichen Seed-Investmentrunde beraten.

Zum beratenden Team der multidisziplinär ausgerichteten MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB gehörten Dr. Tobias Moog (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A), Peter Degel (Partner, Steuerrecht), Marc Sälzer (Partner, Steuerrecht), Dr. Bernd Pfertner (Senior Adviser, Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Hannah Dechert (Assoziierte Partnerin, Immobilienrecht) und Clara Waetcke (M&A).

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung und Notariat. Die von 15 Partnerinnen und Partnern geführte Gesellschaft berät mit etwa 160 Mitarbeitenden vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden und Freiberg (Sachsen) sind mehr als 45 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2025/26 führt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als „Kanzlei des Jahres Region Mitte“ von 29 Kanzleien in der Region und gibt ihr vier Sterne. Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. zeichnete MOOG 2024 mit dem Award der Kategorie „Legal Advisory“ aus und würdigte damit die Beratungsleistung im Rahmen eines komplexen M&A-Projekts.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

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