MOOG berät Gesellschafterinnen der CYNiO GmbH bei erfolgreicher Seed-Investmentrunde

Darmstadt/Dresden/Freiberg, 23. September 2025 – Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB hat die Gesellschafterinnen der CYNiO GmbH (Bitterfeld-Wolfen) bei einer Seed-Investmentrunde mit einem Volumen von mehr als zwei Millionen Euro beraten.

Die CYNiO GmbH ist in der Spezialchemiebranche tätig und ging aus einem Spin-Off der damals an der TU Bergakademie Freiberg forschenden Gründerinnen Michele Tille, Marlene Baumhardt und Sophie Riedel hervor. Mit einer innovativen Technologie produziert CYNiO spezialisierte und schwer beschaffbare Isocyanate für die Spezialchemieindustrie und die Bereiche Forschung und Entwicklung. Dazu hat CYNiO ein einzigartiges Verfahren entwickelt, bei dem das ansonsten in der Isocyanat-Produktion verwendete, hochgiftige Gas Phosgen vollständig vermieden wird. Isocyanate sind unverzichtbare Bestandteile von Polyurethanen (PU), beispielsweise PU- Lacken und Beschichtungen, -Kunststoffen, -Klebstoffen oder -Schäumen.

Mit den Investoren bmp Ventures, dem IBG Innovationsfonds und dem TGFS Technologiegründerfonds Sachsen stehen CYNiO künftig starke professionelle Partner zur Seite. Damit kann sie ihre Position als zuverlässige und innovative Geschäftspartnerin für Forschung und Entwicklung ebenso wie für die Industrie ausbauen und ihre Produktpalette skalieren.

Das Investment ist ein besonderer Meilenstein für CYNiO und unterstreicht die besondere Bedeutung ihrer innovativen Leistungen in einem bisher eher von großen, internationalen Mitspielern dominierten Marktumfeld. Zugleich ist es aber auch ein starkes regionales Signal für den Industriestandort Sachsen-Anhalt.

Von MOOG stand den Gesellschafterinnen Dr. Bernd Pfertner (Senior Adviser, Gesellschaftsrecht/M&A) zur Seite.

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung und Notariat. Die von 15 Partnerinnen und Partnern geführte Gesellschaft berät mit etwa 160 Mitarbeitenden vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden und Freiberg (Sachsen) sind mehr als 45 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2024/25 führt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als „Kanzlei des Jahres Region Mitte“ von 29 Kanzleien in der Region und gibt ihr vier Sterne. Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. zeichnete MOOG 2024 mit dem Award der Kategorie „Legal Advisory“ aus und würdigte damit die Beratungsleistung im Rahmen eines komplexen M&A-Projekts.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

