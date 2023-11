MOOG mit drei Sternen in JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien

Renommiertes Referenzwerk hebt multidisziplinären Ansatz der Darmstädter Partnerschaftsgesellschaft hervor

Darmstadt, 3. November 2023 – Ein großer Erfolg für die MOOG Partnerschaftsgesellschaft: Drei Sterne gibt das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 der Darmstädter Kanzlei in seinem Ranking für die Region Mitte. Die Beurteilung beruht auf Recherchen der unabhängigen Redaktion bei den Kanzleien selbst und ihren Mandanten.

„Noch nie waren wir im JUVE Handbuch so prominent dargestellt“, freut sich MOOG-Partner Dirk Langner. „Und wir haben dabei renommierte Frankfurter Kanzleien hinter uns gelassen“, ergänzt Dr. Tobias Moog, ebenfalls Partner der Sozietät. Die Bewertung selbst beginnt mit der Einschätzung: „Die Darmstädter MDP gilt als die führende Kanzlei in ihrer Stadt mit einer langjährigen mittelständischen Klientel und besonderer Kompetenz im Gesellschafts-, Arbeits- und Steuerrecht.“ Die Kombination von Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung, auf die MOOG seit jeher großen Wert legt, ist auch der unabhängigen Redaktion in ihren Gesprächen mit der Kanzlei selbst sowie ihren Mandanten und anderen Kanzleien als besondere Stärke aufgefallen.

„Berät umfassend und praxistauglich“, „pragmatisch und erfahren, auch in grenzüberschreitenden Sachverhalten“ und „sehr hilfreicher, kompetenter, praxisbezogener Partner“ zitiert das Handbuch Mandanten und Wettbewerber der einzigen Darmstädter Kanzlei im Ranking. „Die drei Sterne im JUVE Handbuch bedeuten uns viel, da dies ein anerkanntes Gütesiegel ist, das wir uns in den vergangenen Jahren hart erarbeitet haben“, so Dr. Tobias Moog, Partner mit dem Schwerpunkt Mergers & Acquisitions (M&A). JUVE betont die starke Zunahme bei M&A sowie handelsrechtlichen Streitigkeiten – Bereiche, in denen die Verzahnung zwischen Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern besonders gefragt ist.

Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien gilt als Referenzwerk des deutschen Rechtsberatungsmarktes. Die strikt unabhängig arbeitende Redaktion greift dafür auf inzwischen 25 Jahre Erfahrung mit dem Anwaltsmarkt zurück. Sie analysiert mit aufwändigen Recherchen bei Kanzleien und ihren Mandanten den Rechtberatungsmarkt in sieben Regionen und 36 Fachgebieten. Das Ergebnis – in Kategorien von einem Stern bis fünf Sterne – bietet schnelle Orientierung zu fachlichen Schwerpunkten und soll Unternehmen bei der Wahl ihrer Rechtsberatung sowie Jurastudenten und Referendare bei der Planung ihres Berufseinstiegs unterstützen. Den Kanzleien selbst gibt das JUVE Handbuch die Möglichkeit, ihre Marktposition einer kritischen Analyse zu unterziehen.

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 14 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 45 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Ias JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 empfiehlt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als eine von 29 Wirtschaftskanzleien in der Region Mitte (Hessen/Rheinland-Pfalz) und gibt ihr drei Sterne. Die Immobilien Zeitung hat sie auch 2022/2023 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

Firmenkontakt

MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB

Peter Degel

Holzhofallee 15A

64285 Darmstadt

06151 / 99 36-0



http://www.moogpartner.de

Pressekontakt

rfw. kommunikation Ina Biehl-v.Richthofen

Ina Biehl-v. Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-15



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.