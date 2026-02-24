Mord am Sauloch – Neuerscheinung bei Sparkys Edition

Krimiautor Georg Brun präsentiert Ermittler Nathan Weiß mit seinem vierten Fall

Rechtzeitig zur Leipziger Buchmesse präsentiert Krimiautor Georg Brun beim Verlag Sparkys Edition sein neuestes Werk um Ermittler Nathan Weiß.

„Mord im Sauloch“ ist dessen vierter Fall als pensionierter Kriminalhauptkommissar und früherer Leiter der Mordkommission München. Der Krimi spielt hauptsächlich im Werdenfelser Land, einer Region in Oberbayern rund um Garmisch-Partenkirchen. Grundlage dieser spannenden Geschichte um Mythen, Rache und Intrigen ist ein lang zurückliegender Todesfall, der damals nicht aufgeklärt wurde.

Der Autor Georg Brun: „Bereits vor dreißig Jahren habe ich einen historischen Roman veröffentlicht, der sich mit der Hexenverfolgung im Werdenfelser Land in den Jahren zwischen 1589 und 1596 beschäftigt. In meinem neusten Buch greife ich auf diese Zeit zurück. So ist Therese Schorn, das erste Mordopfer, eine Nachfahrin einer damals verurteilten Hexe und steht im Ruf, ebenfalls eine Hexe zu sein. So wie ihre Freundin aus Kindheitstagen Franziska Knilling. Vor diesem Hintergrund bekommt die Vergangenheit eine tiefere Dimension und die Geschichte eine besondere Verbundenheit mit dieser Gegend. Mit „Mord im Sauloch“ wollte ich bewusst einen „ländlichen Krimi“ schreiben.“

Über den Autor:

Georg Brun in München 1958 geboren, startete seine berufliche Laufbahn im Polizeidienst. Von 1979 bis 1983 war er im Bayerischen Landeskriminalamt tätig, bevor er Jura studierte. 1990 folgte die Promotion in München, 1992 das Zweite Juristische Staatsexamen. Von 1992 bis 1993 arbeitete er als Assistent an der LMU München. 1993 wechselte Brun ins Bayerische Wissenschaftsministerium. Seit März 2022 ist er im Ruhestand. Den ersten Kriminalroman veröffentlichte er im November 2021.

1988 erhielt er den Bayerischen Förderpreis für Literatur und 1996 ein Stipendium der Casa Baldi. Seit 2023 ist er Mitglied im SYNDIKAT e.V.

Titel: Mord am Sauloch – Nathan Weiß ermittelt 4

Autor: Georg Brun

Genre: Krimi

Umfang: ca. 320 Seiten

Erscheinungstermin: Februar 2026

