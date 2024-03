MORESOPHY erhält US-Patent für Künstliche Intelligenz

Weitere Auszeichnung für den eigenständigen Ansatz des deutschen KI-Pioniers

Für ihre eigenständige Forschung im Bereich KI-gestützter Textanalyse hat MORESOPHY, führender Entwickler KI-basierter Datenanalytik, erfolgreich einen Patentschutz durch das US Patent Office erhalten. Bereits seit 2001 leistet das Münchner Unternehmen innovative Pionierarbeit und bietet Unternehmen einzigartige Möglichkeiten aus der Vielfalt vorhandener Informationen nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Das Patent bestätigt eindrucksvoll die Eigenständigkeit des von MORESOPHY verfolgten Wegs, auch ohne den Einsatz massiver Ressourcen intelligente Lösungen zur Auswertung umfangreicher Datenströme umzusetzen.

Allmächtige Cloud-KI birgt Gefahr des Kontrollverlusts

Die rasante Entwicklung und Implementierung von KI-Technologien wie ChatGPT hat eine neue Ära in der digitalen Welt eingeläutet. Doch mit dieser Revolution kommen auch Herausforderungen – hohe Kosten, enormer Energieverbrauch, der Schutz sensibler Daten und Urheberrechtsfragen, sowie die entscheidende Frage nach der Kontrolle über die KI selbst. An dieser Schnittstelle setzt MORESOPHY mit dem nun patentierten KI-Ansatz an, der sich grundlegend von bisherigen Verfahren unterscheidet.

Die von OpenAI und vielen weiteren Tech-Konzernen verfolgte KI-Strategie setzt auf massive Ressourcen mit dem Ziel einer universell einsetzbaren KI. Dies erfolgt unter dem Einsatz milliardenschwerer Investitionen, die sich nur über global dominierende Marktanteile wirtschaftlich rechnen. Die Stärken dieser Form der KI liegen in der Generierung von Inhalten auf Basis einer natürlichsprachlichen Schnittstelle. Während dies für kreative Prozesse und das Beantworten von Fragen auf Basis offen verfügbarer Quellen erhebliche Produktivitätsgewinne bietet, stellt die Erschließung unternehmensinterner Datenschätze die Technologie vor erhebliche Probleme. So ist es für die Breite der Unternehmen weder wirtschaftlich noch aus Compliance-Gründen vertretbar, Daten in die Cloud zu transferieren. Zudem stellt die Automatisierung business-kritischer Unternehmensprozesse andere Anforderungen an die Verlässlichkeit und Erklärbarkeit von KI-Modellen.

Kombination spezialisierter KI-Modelle bietet Vorteile in Kosten und Kontrolle und erschließt neue Einsatzmöglichkeiten von KI im Unternehmen

An dieser Stelle setzt das Patent der MORESOPHY an. Anstelle eines gigantischen Cloud-basierten Modells setzt die Technologie auf eine ausgefeilte Kombination kleinerer, spezialisierter KI-Modelle, deren Einsatz deutlich weniger Rechenleistung erfordern. Durch den Ansatz gelingt es nicht nur vergleichbare Analyseleistungen zu einem Bruchteil der Kosten zu erbringen. Gleichzeitig steigert der Ansatz auch Transparenz und Erklärbarkeit. Dies sind Voraussetzungen damit Unternehmen KI tief in ihre eigenen Prozesse integrieren und deren Einsatz auch in geschäftskritischen Bereichen verantworten können.

Die Einsatzgebiete für das MORESOPHY Patent sind breit gefächert. Gemeinsam ist allen, dass sie Unternehmen helfen, in Echtzeit eine verlässliche Datengrundlage zu schaffen, um nachgelagerte Prozesse zu automatisieren. Dabei steht weniger die schiere Masse, sondern Qualität und Effektivität der Ergebnisse im Vordergrund. Für Marketing, Vertrieb und Unternehmenskommunikation ermöglicht die KI-Technologie, zielgerichtete Strategien aus großen Informationsmengen abzuleiten. Im Online-Advertising bietet MORESOPHY über das Angebot der relemind GmbH eine datenschutzkonforme Alternative, um auch mit dem Wegfallen Cookie-basierter User-Profilierung Zielgruppen effektiv zu erreichen. Und im Unternehmen steht MORESOPHY für Datenqualität und Steuerungsmöglichkeiten als Voraussetzung, damit generative KI auch genau die gewünschten Ergebnisse liefert: von der Automatisierung des Kundenservices über vielfältige interne Prüf- und Steuerungsprozesse.

„Die Anerkennung unseres Patents empfinden wir als konsequente Bestätigung unseres seit 2001 beschrittenen Weges abseits von Big-Tech und gigantischen Wetten auf die Zukunft fortschrittliche, verlässliche Lösungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz umzusetzen.“

Prof. Dr. Heiko Beier, Geschäftsführer der MORESOPHY GmbH

Das Patent markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des seit seiner Gründung durch die Inhaber geführte, eigenständig finanzierte Unternehmen. Die Weiterentwicklung der Technologie für den verantwortungsbewussten, energieeffizienten Einsatz von KI wurde zuletzt auch aus Mitteln des Bundes gefördert. Bereits 2022 erhielt MORESOPHY eine Auszeichnung für die auf Basis der Technologie eingeführte SaaS-Lösung CONTEXTCLOUD als beste Media-Technologie Deutschlands.

Über MORESOPHY GmbH

MORESOPHY bietet smarte Softwarelösungen für hochwertige, aussagekräftige Daten zur Umsetzung automatisierter daten-getriebener Prozesse.

Die Mission des 2001 gegründeten und bis heute von den Gründern geführten Unternehmens ist, unentdeckte Potenziale in beliebig strukturierten Daten zu aktivieren – für erhöhte Produktivität, starke Kundenbindung und ein nachhaltiges Risikomanagement.

Als etablierter Pionier auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und mit eigener Technologie „made in Germany“ aktiviert MORESOPHY als Business Enabler in Daten verborgene Potenziale und schafft verlässliche, nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Die Technologie der MORESOPHY findet breiten Einsatz im Bereich digitaler Medien sowie der Finanzindustrie mit einem besonderen Schwerpunkt auf Risk & Compliance und Informationssicherheit.

