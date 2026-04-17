Moritz Nitsch etabliert sich als Gutachter in Münster

Immobilienbewertung in Münster: Moritz Nitsch etabliert sich als gefragter Sachverständiger in der Region

Münster, April 2026 – Wer in Münster und dem umliegenden Münsterland eine fundierte und rechtssichere Immobilienbewertung benötigt, stößt zunehmend auf einen Namen: Moritz Nitsch. Der zertifizierte Sachverständige aus Borken hat sich mit seinem Büro Immobilienbewertung Nitsch als verlässlicher Ansprechpartner für Privatkunden, Unternehmen, Gerichte und Finanzbehörden in der Region Nordrhein-Westfalen positioniert.

Qualifikation auf höchstem Niveau

Moritz Nitsch ist zertifizierter Sachverständiger für die Markt- und Beleihungswertermittlung mit dem anerkannten Gütesiegel ZIS Sprengnetter Zert (S), akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). Diese Zertifizierung gilt als eine der anspruchsvollsten im Bereich der Immobilienbewertung in Deutschland und stellt sicher, dass seine Gutachten den Anforderungen von Finanzämtern, Gerichten und Banken gleichermaßen genügen. Darüber hinaus entspricht seine Qualifikation den Vorgaben des § 198 Abs. 2 Bewertungsgesetz (BewG) – ein entscheidender Faktor für die steuerliche Anerkennung von Gutachten.

Als studierter Wirtschaftsingenieur (B.Sc.) verbindet Nitsch technisches Verständnis mit betriebswirtschaftlicher Kompetenz – eine Kombination, die in der Praxis der Immobilienbewertung besonders wertvoll ist.

Breites Leistungsspektrum für jede Situation

Das Sachverständigenbüro bietet ein umfassendes Portfolio an Bewertungsleistungen: vom klassischen Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB über Kurzgutachten, Beleihungswertgutachten und Grundstücksbewertungen bis hin zu spezialisierten Leistungen wie Restnutzungsdauergutachten, Kaufpreisaufteilungen für steuerliche Zwecke sowie Portfoliobewertungen für gewerbliche Auftraggeber.

Bedient werden alle typischen Anlässe, die eine professionelle Wertermittlung erfordern: Erbschaft, Schenkung, Scheidung, Hauskauf und -verkauf, steuerliche Nachweise gegenüber dem Finanzamt sowie Gutachten für Gerichtsverfahren und Zwangsversteigerungen. Auch in Betreuungs- und Pflegesituationen steht Herr Nitsch mit seiner Expertise zur Seite.

Persönlich, transparent und regional verwurzelt

Was Moritz Nitsch von größeren Bewertungsunternehmen unterscheidet, ist sein klares Bekenntnis zur Höchstpersönlichkeit: Jedes Gutachten erstellt er selbst – keine standardisierten Massenauswertungen, sondern individuelle Expertise aus einer Hand. Kunden erhalten eine kostenfreie Erstberatung sowie ein verbindliches Angebot mit Festpreisgarantie – ohne versteckte Kosten.

Besichtigungstermine sind kurzfristig, oft innerhalb weniger Tage, und auch samstags möglich. Die fertige Ausarbeitung erfolgt in der Regel innerhalb von drei bis sechs Wochen.

Das Sachverständigenbüro ist in der gesamten Stadt Münster tätig, einschließlich der Stadtteile Hiltrup, Roxel, Wolbeck, Handorf, Gievenbeck und Amelsbüren, sowie über ein zweites Büro in Borken auch im westlichen Münsterland präsent. Darüber hinaus ist Nitsch landesweit in Nordrhein-Westfalen tätig.

Ein Gutachten, das trägt und Steuern spart

„Jede Immobilie hat ihre Besonderheiten – deshalb erhalten Sie von mir eine Beratung und Bewertung, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist. Mir ist es z.B. auch bei steuerlichen Bewertungen ein persönliches Anliegen, dass Sie möglichst viel Steuern sparen“, beschreibt Nitsch seinen Anspruch. Sein Ziel ist es, Mandanten nicht nur ein formales Dokument zu liefern, sondern eine belastbare Entscheidungsgrundlage – verständlich, nachvollziehbar und nicht angreifbar.

Regelmäßige Fortbildungen und der fachliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche sichern dabei stets den Anschluss an aktuelle Bewertungsmethoden, Rechtsnormen und Marktentwicklungen.

Immobilienbewertung Nitsch ist ein Sachverständigenbüro mit Sitz in Münster und Borken, spezialisiert auf rechtssichere Immobiliengutachten in ganz Nordrhein-Westfalen. Inhaber Moritz Nitsch, zertifizierter Sachverständiger (ZIS Sprengnetter, DAkkS) und Wirtschaftsingenieur, erstellt jedes Gutachten persönlich.

Kontakt

Immobilienbewertung Nitsch

Moritz Nitsch

Hafenweg 19

48155 Münster

0251 / 237 36 10



http://www.immobilienbewertung-nitsch.de

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