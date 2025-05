Motivation statt Mikro-Management – Bonnerin erhält den Excellence Award beim Speaker Slam

Nach 4 Minuten geht das Mikro aus

Bonn/Wiesbaden, 19.5.2025 – Noch vor wenigen Jahren hetzte sie durch Flughäfen und manövrierte sich durch unzählige PowerPoints – heute steht sie barfuß im Sand oder auf Bühnen: Gisa Göldner, ehemals Führungskraft im Sales Management, heute leidenschaftliche Speakerin, wurde beim renommierten Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Ihre 4-Minuten-Rede war nicht nur pointiert, sondern provokant: „Warum erreichen viele mittelständische Unternehmen ihre Umsatzziele nicht?“ – Ihre Antwort: „Weil sie den Menschen vergessen.“

Gisa Göldner, die zwischen Südafrika und Bonn pendelt und dort neue Perspektiven für modernes Arbeiten entwickelt, sprach vor mehr als 200 Redner:innen aus 26 Ländern über eine zentrale Erkenntnis ihrer 30-jährigen Laufbahn in Konzernen und KMU: Unternehmen, die sich nur auf Prozesse, Tools und KI stürzen, laufen Gefahr, das Wichtigste aus den Augen zu verlieren – ihre Mitarbeitenden.

„Motivierte Menschen sind das Herz jedes Erfolgs. Ohne sie nützt die beste Strategie nichts,“ so Göldner auf der Bühne.

Der Speaker Slam, veranstaltet von Hermann Scherer, ist ein internationales Redner:innen-Event mit Livestream, Jurybewertung und Hochspannung. Nur 4 Minuten bleiben den Teilnehmer:innen, um das Publikum zu fesseln – dann wird das Mikro automatisch abgeschaltet.

Für Gisa Göldner war dieser Auftritt mehr als nur ein Wettbewerb: „Ich will zeigen, dass es Zeit ist, Arbeit neu zu denken – menschlicher, motivierender, mutiger. Und dass man auch nach Jahrzehnten im System aussteigen, neu durchstarten und andere mitreißen kann.“

Wenn sie nicht gerade Unternehmen inspiriert oder auf der Bühne steht, findet man die Bonnerin beim Gravelbiken in Südafrika oder joggend am Rhein – dort, wo sie ihre besten Ideen für neue Vorträge sammelt.

Motivation wachkitzeln, Stärken enttarnen, Sicherheit fest verankern

In unseren Seminaren und Vorträgen schaffen wir die Basis für eine Arbeitskultur, in der Mitarbeitende ihr Potenzial voll entfalten können.

