Motorrad mieten in Offenburg – MOTOBIKE vergrößert Mietpark

Nachdem die Motorrad-Saison 2020 durch die Corona-Pandemie und damit verbundene Einschränkungen verbunden war, verzeichnet MOTOBIKE in Offenburg eine gestiegene Nachfrage nach Motorrädern zur Miete. Der Zweiradspezialist reagiert umgehend auf die höhere Nachfrage und vergrößert die Auswahl der mietbaren Modelle.

“Aktuell stellen wir 23 Motorräder unterschiedlicher Klassen und Marken zur Vermietung bereit. Wir bieten Miet-Motorräder in unterschiedlichen Klassen, so dass jeder eine passende Maschine findet.”, erklärt Inhaber Frank Jörger.

Als Motorradhändler mit angeschlossener Meisterwerkstatt ist für die Wartung und Pflege der Miet-Motorräder bei MOTOBIKE bestens gesorgt. Alle Modelle werden umfassend gepflegt und in der hauseigenen Werkstatt gewartet. “Die Sicherheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle. Gerade im bevorstehenden Herbst möchten viele noch den ein oder anderen sonnigen Tag mit einer Tour krönen. Dies soll sicher möglich sein, daher sind alle Maschinen in unserem Park fachmännisch gewartet.”, so Jörger weiter.

Die Preise beginnen für Allrounder im Rahmen des Kurztarifs schon ab 49 Euro. MOTOBIKE hat aber auch Supersportler im Angebot, die sich in einer höheren Preisklasse befinden. “Es bleibt unseren Kunden überlassen, ob sie das jeweilige Motorrad nur für einige Stunden, pro Tag, für ein Wochenende oder wochenweise mieten wollen. Uns ist wichtig, dass jeder in Offenburg weiß, dass wir – wann immer möglich – auch kurzfristig eine Maschine zur Miete bereitstellen. Die Anzahl der sonnigen Tage 2020 ist gezählt – wir freuen uns darauf, Ihren Motorrad-Traum in Erfüllung gehen zu lassen!”, so Jörger abschließend.

MOTOBIKE vermietet vor Ort im Ladengeschäft in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße 7. Interessenten können die verfügbaren Modelle online unter: https://www.motobike.de/motobike/motorrad-mieten/ vorab ansehen, vergleichen und selbstverständlich auch kontaktlos anfragen.

MOTOBIKE ist Fachhändler für Honda, Ducati, Scrambler Ducati und Peugeot Motocycles Das Unternehmen ist das Resultat aus jahrzehntelanger Motorradleidenschaft. Inhaber Frank Jörger fuhr bis ins Jahr 1994 selbst Motorradrennen. Sein Engagement führte den Zweiradmechanikermeister zum eigenen Unternehmen in Offenburg. In seinem über 1000 Quadratmeter großen Ladengeschäft bietet der Händler Motorräder und Zubehör an. Der MOTOBIKE Onlineshop bietet tausende Artikel an und versendet weltweit.

Kontakt

MOTOBIKE-Shop Frank Jörger e.K.

Frank Jörger

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 7

77656 Offenburg

0781-77778

info@motobike.de

https://www.motobike.de/

Bildquelle: MOTOBIKE-Shop Frank Jörger e.K.