Mountain Lake Lodge in Virginia eröffnet erstes Spa und gehört ab sofort offiziell zu den Historic Hotels of America

Die ehrwürdige Mountain Lake Lodge im Südwesten von Virginia in den USA hat gleich zwei gute Gründe zum Feiern: Das Resort – Filmfans kennen es als Kellerman’s Mountain House, da zahlreiche Szenen des Kinoklassikers Dirty Dancing auf dem Anwesen gedreht wurden – besticht ab sofort mit einem nagelneuen Spa und Wellnessbereich und gehört jetzt außerdem offiziell zu den Historic Hotels of America.

Niveauvoll ausspannen und Kraft tanken

Die Mountain Lake Lodge liegt idyllisch in den Appalachen, eingerahmt von einem weitläufigen Natur- und Vogelschutzgebiet sowie mit großartigem Panoramablick auf die Berglandschaft. Dieses bereits Ruhe ausstrahlende Ambiente ergänzt nun The Spa at Mountain Lake mit Sauna, Dampfbädern und einem gemütlichen Relaxbereich, in dem die Gäste nach ihren Anwendungen bei knisterndem Kaminfeuer auf den bequemen Loungemöbeln entspannen können. Das Beauty- und Wellnessangebot umfasst von Maniküre und Pediküre über die Mountain Mist Swedish, eine entspannend sanfte Körpermassage, und die Energy Balancing Halotherapy mit Salzsteinen aus dem Himalaya bis hin zu Massagen für tiefer liegendes Gewebe ein hochwertiges Programm, das sich ganz auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen lässt. Auch das Gesicht bekommt hier die benötigte Aufmerksamkeit: Straffende und beruhigende Facials sowie speziell auf die männliche Haut ausgerichtete Behandlungen lassen Besucher strahlen. Die Anwendungen sind einzeln oder in Angebotspaketen buchbar. Geöffnet ist The Spa at Mountain Lake von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Historisches inmitten der Natur

Dass die Mountain Lake Lodge nicht nur ein herrlicher Ort ist, um unbeschwerte Urlaubstage zu verbringen, sondern auch aus historischer Sicht als bemerkenswert gilt, ist nun ganz offiziell. Sie wurde in den erlesenen Kreis der Historic Hotels of America aufgenommen, eine prestigeträchtige Auszeichnung für aktuell gerade einmal etwas mehr als 300 Hotels.

„Die Mountain Lake Lodge ist ein einzigartiger Ort mit langer Tradition, der seit über 150 Jahren eng mit der Region verbunden ist“, so Heidi Stone, President und CEO der Mountain Lake Lodge. „Wir sind hocherfreut, jetzt ein Teil der Historic Hotels of America zu sein.“

Wesentlichste Voraussetzungen für die Anerkennung als Historic Hotel of America sind geschichtliche Relevanz sowie das Bewahren der eigenen Vergangenheit und der Architektur. Dies ist in der Mountain Lake Lodge der Fall. 1851 hatte der General Herman Haupt das Areal ersteigert, um kurze Zeit später dort eine Herberge mit dem Namen Salt Pond zu eröffnen. 1936 ging sie in den Besitz des Philanthropen William Lewis Moody Jr. über, der sie umfassend neugestaltete und dann an seine Nachkommen weitergab. Heute bietet das Resort rund 100 Zimmer, die sich im Hauptgebäude, in den historischen Cottages und Lodges sowie den idyllisch im Wald gelegenen Mountain Homes befinden.

Die Lodge mit ihrem riesigen Gelände ist ebenfalls ein hervorragender Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivitäten. Auskunft hierzu erteilt ein Informationszentrum, das Giles County Trail Center at Mountain Lake Lodge, etwa zu einem 35 Kilometer langen Wanderwegnetz oder zu Touren auf dem bekannten Fernwanderweg Appalachian Trail. Auch Vogelbeobachtungen, Golf, Fliegenfischen und im Sommer Tubing auf dem New River stehen auf dem Programm. Entertainment kommt ebenfalls nicht zu kurz: In der Mountain Lake Lodge finden regelmäßig Dirty Dancing Weekends statt, während in den Sommermonaten die Salt Pond Pub Sunday Mountain Music Days zahlreiche Besucher anlocken.

Weitere Informationen zur Mountain Lake Lodge stehen unter www.mtnlakelodge.com zur Verfügung. Mehr zu Virginia gibt es unter www.virginia.org sowie auf www.facebook.com/VirginiaUSADeutschland

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

Firmenkontakt

Virginia Tourism Coporation

Maria Greiner

E. Cary St. 901

23219 Richmond, VA

06257 68781



http://www.virginia.org

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Bildquelle: Sean Shannon Photography