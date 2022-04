MPU-Vorbereitung und -Beratung – MPU garantiert erfolgreich bestehen – MPU-Expertin.de – Reutlingen Tübingen Stuttgart

– Team von MPU-Expertin.de – über 30.000 durchgeführte MPU-Gutachten. MPU mit Garantie bestehen!

Reutlingen/Tübingen/Stuttgart – im Frühjahr 2022

Die von der Straßenverkehrsbehörde erteilte „Anordnung zur Teilnahme an einer MPU“ (kurz für „Medizinisch-Psychologische Untersuchung“, im Volksmund auch als „Idiotentest“ bezeichnet) kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen. Dazu gehören u. a. auch das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, körperliche Mängel, Verkehrsauffälligkeiten ohne Alkohol oder das Überschreiten von acht Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Welche Gründe auch immer zum Fehlverhalten und dem Verlust des Führerscheins führten, gilt es zu analysieren und eine Änderung im Verhalten des Betroffenen herbeizuführen. Um diesen Prozess anzustoßen und Hilfestellung bei der Vorbereitung auf die MPU zu geben, gibt es erfahrene Verkehrspsychologen, die den Betroffenen Unterstützung bieten. „Zum erfolgreichen Bestehen der MPU raten wir allen, sich umfangreich zu informieren, welche Vorbereitung für sie die passende ist“, erklärt der TÜV Süd.

Was ist eine MPU („Medizinisch-Psychologische Untersuchung“)?

Das MPU-Gutachten ist die psychologische und medizinische Entscheidungsgrundlage für die Straßenverkehrsbehörden, ob eine Person zum aktuellen Zeitpunkt die Fahrerlaubnis erhalten oder zurückerhalten kann oder nicht. Alkoholauffälligkeit ist nach wie vor der Hauptgrund für eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU). Dies berichtet die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), die die bundesweite Statistik jährlich fortschreibt.

Insgesamt 84.017 MPU gab es im Jahr 2020 – 2.160 weniger als im Vorjahr. Dabei ermittelten die 14 aktiven Träger der bundesdeutschen Begutachtungsstellen für Fahreignung Alkohol-Fragestellungen mit 39 Prozent als stärkste Anlassgruppe der MPU-Gutachten. Es folgen „Drogen und Medikamente“ mit 33 Prozent und „Verkehrsauffälligkeiten ohne Alkohol“ mit 17 Prozent.

MPU-Expertin.de – Ein Team aus zertifizierten Gutachtern, die alle schon jahrelang deutschlandweit in verschiedenen Begutachtungsstellen als Gutachter tätig waren und nun ihre Kompetenz und all ihr Wissen aus über 30.000 selbst erstellten Gutachten an ihre Kunden*innen weitergeben. Das Motto der Online-MPU-Beratung (als Gruppenkurs und auch VIP-Einzelberatung möglich) und Vorbereitung lautet „Garantiert erfolgreich die MPU bestehen – Hol Dir Deinen Führerschein zurück“. In dieser hochqualifizierten MPU-Vorbereitung und – Beratung für Unternehmer spürt man, dass das gesamte Team aus geballter Kompetenz besteht und die Kunden begeistert sind. Frau M. schreibt hierzu: „Danke für die intensive Vorbereitung. Das Wochenendseminar hat richtig Spaß gemacht und ich habe sehr viel dabei gelernt. Danke an das Team von MPU-Expertin.de. Top kompetent und das Wichtigste – ich habe die MPU erfolgreich bestanden und habe mit dem Führerschein auch meine Freiheit zurück …“ Informationen unter https://www.biz-tv.net/mpu-god-01

Gruppenkurse sind nicht immer geeignet, vor allem, wenn es um sehr persönliche Themen geht. Und wem es unangenehm ist, persönliche Probleme in der Gruppe anzusprechen, ist mit der Einzelvorbereitung im Rahmen einer verkehrspsychologischen Intensivberatung am besten aufgehoben. Dieses individuelle Angebot bietet darüber hinaus zeitliche Flexibilität, denn alle Termine werden individuell vereinbart, damit auf Verfügbarkeiten Rücksicht genommen werden kann. In dieser vertraulichen Atmosphäre im 1-zu-1-Gespräch konzentrieren sich die MPU-Expert*innen nur auf den einen Teilnehmer zur Aufarbeitung der entsprechenden Themen und der Erarbeitung individueller Lösungen. Natürlich ist auch hier umfangreiches Arbeitsmaterial wie ein ausgearbeitetes Workbook und einen Fragen-/Antwortenkatalog für die MPU zur Vertiefung beinhaltet, um dem Betroffenen zu garantieren, die MPU erfolgreich zu bestehen. Ebenso haben die Betroffenen selbstverständlich auch die Möglichkeit, eine Einzelberatung „ohne Garantie“ zu absolvieren, in der sie ebenso fundiertes Wissen für ihre MPU-Vorbereitung erhalten, aber auf die Sicherheit einer Garantie verzichten möchten, um Geld zu sparen.

Wie sind die Kurse zur Vorbereitung auf die MPU aufgebaut?

Neben der Einzelberatung gibt es Gruppenkurse. Diese bieten den Vorteil, dass zwischen den Teilnehmern auch ein Erfahrungsaustausch untereinander stattfinden kann. Da nur mit anonymen Benutzernamen gearbeitet wird, ist selbstverständlich Vertraulichkeit sichergestellt und die Klarnamen sind gegenseitig nicht bekannt. Im Gruppen-Kurs wird gemeinsam mit den verkehrspsychologisch geschulten und erfahrenen MPU-Experten*innen nach Lösungen gesucht. Jeder Teilnehmer lernt dabei vom anderen und bekommt aber trotzdem individuelle Unterstützung durch das Team. Vor dem Beginn des Gruppenkurses gibt es ein individuelles Einschätzungsgespräch, darauf folgen unterschiedliche Gruppenmodule, in denen die Teilnehmer alles Wissenswerte zu den Haupt-Themen Alkohol, Drogen, Fahrstil und weitere Gründe für die MPU erfahren. Als nächstes wird auf die Fragen des MPU-Gutachters eingegangen, die bei der MPU gestellt werden, damit die Teilnehmer sich darauf vorbereiten können. Auf die Gruppenmodule folgen dann nach Bedarf Einzelgespräche, um die individuellen Hintergründe für die Auffälligkeit und den Grund für die Anordnung der MPU ganz gezielt anzugehen. Dazu Natascha Schlienz, die fachliche Leiterin von www.MPU-Expertin.de und selbst seit über 12 Jahren MPU-Gutachterin mit über 10.000 MPU-Gutachten Erfahrung: „Letzten Endes geht es NICHT darum, dass die Teilnehmer die Fragen auswendig lernen, sondern dass sie verstehen, wie ihr Verhalten dazu geführt hat, dass eine MPU angeordnet wurde und wie sie ihr Verhalten ändern können, damit sie die MPU erfolgreich bestehen können. Wir haben soviel Erfahrung, dass wir in der Einzelberatung das Bestehen der MPU garantieren können und stehen dafür mit unserem guten Namen.“

Kann ein (Online-)Kurs bei der Vorbereitung auf eine MPU helfen?

Natürlich kann das Wissen rund um das Thema „MPU-Beratung“ auch online erworben werden. Daher bietet das Team von MPU-expertin.de auch einen Intensiv-Online-MPU-Vorbereitungskurs – „Alles rund um die MPU“. Der Online-Kurs ist die flexibelste Form der MPU-Vorbereitung. Die komplette MPU-Vorbereitung und das alles online und im eigenen Tempo des Lernenden, unabhängig vom Ort und wann immer Zeit vorhanden ist. Mit der Investition in den Kurs erhält man Zugang für 12 Monate auf das exklusive Lernportal von MPU-expertin.de (eine Verlängerung um 6 Monate ist auf Anfrage möglich, aber nur in den seltensten Fällen nötig). So bleibt jedem Teilnehmer ausreichend Zeit, um alle Inhalte zu nutzen und diese nach Belieben zu wiederholen!

Weitere Informationen unter www.mpu-expertin.de

