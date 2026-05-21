MQ Cyber Contest 2026: Vom KI-Wildwuchs zur operativen Exzellenz

Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) ist ein zweischneidiges Schwert für Unternehmen: Sie müssen durch den KI-Einsatz sofort effizienter werden. Doch wie lassen sich damit verbundene Compliance-Probleme, Sicherheitsrisiken, Schatten-KI und Parallelstrukturen vermeiden? Dies wird beim MQ Cyber Contest 2026 von MQ result consulting AG aufgezeigt. Die einstündige Websession steigt am 11.Juni 2026 um 10.00 Uhr.

Künstliche Intelligenz dringt von vielen Seiten in die Unternehmen ein. Etablierte Software wird damit aufgerüstet, Fachabteilungen setzen Pilotprojekte auf und Mitarbeitende nutzen externe KI-Tools auf eigene Faust. Für Geschäftsführer und CIOs stellt sich die Frage: Wie lässt sich KI sofort sicher und kosteneffizient einsetzen – und wie entstehen daraus konkrete Schritte zu messbarer operativer Exzellenz? Diese Frage beantworten auf dem straff moderierten MQ Cyber Contest 2026 die Anbieter Blockbrain GmbH und amber tech GmbH.

Blockbrain und amber tech sind junge deutsche B2B-KI-Unternehmen, die internes Unternehmenswissen durch semantische Suche, Chatbots bzw. Wissensagenten besser zugänglich und nutzbar machen. Ihre KI-Plattformen setzen dabei unterschiedliche Akzente, richten sich aber gleichermaßen an mittelständische Unternehmen, deren Wissen über zahlreiche Dokumente, Systeme und Datenquellen verteilt ist.

Im Contest zeigen beide Anbieter, wie sich KI-Wildwuchs vermeiden, Unternehmenswissen kontrolliert nutzbar machen und daraus operative Verbesserungen ableiten lassen. Nach einer kurzen Einführung durch die Experten von MQ result consulting erleben die Teilnehmer vier kompakte Live-Blöcke mit Einblicken in die Systeme. Sie können sich im Chat beteiligen, der anschließend zusammengefasst beantwortet wird.

Die kostenlose Teilnahme an dem 50-minütigen Cyber Contest sichert man sich am besten sofort unter MQ Cyber Contest für den 11.6.2026, 10.00 Uhr bis 10.50 Uhr: https://events.teams.microsoft.com/event/233b95f1-02e1-4157-ba7b-51bece12a1e6@1ab6a780-f928-4e0c-83d4-156174800929/registration

Über die MQ result consulting AG

Die MQ result consulting AG berät seit 2002 mittelständische Unternehmen bei der Auswahl, Einführung und Optimierung von Business Software – unabhängig von den ERP-Anbietern. Eine professionell ausgereifte Methodik führt von der Analyse über die Konzeption und Umsetzung zu positiven Ergebnissen für das gesamte Unternehmen: Anwender berichten über effizientere Prozesse, geringere Kosten und sicheres IT-Management. Mit Niederlassungen in Konstanz, Tübingen, Karlsruhe, Dortmund, Hamburg, München, Darmstadt, Berlin und Freiburg sorgen die unternehmerisch agierenden Experten für Kundennähe. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.mqresult.de

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