MR.KNOW zeigt, wie KI und NO-CODE die Prozessautomatisierung revolutionieren

BPM 4.0 Summit 2023

Auf dem BPM 4.0 Summit kommen in Berlin am 22. bis 24. November wieder mehr als 150 Entscheidungsträger zusammen, um sich über Neuheiten im Bereich der Geschäftsprozesse auszutauschen. Mit dem Ziel, Produktivität, Qualität sowie Effizienz und Kosteneinsparungen zu steigern, informieren über 60 Referenten und Aussteller über neue Entwicklungen im Bereich Prozessmanagement und Automatisierung. Auch das Unternehmen Inspire Technologies GmbH wird mit seinem Produkt „MR.KNOW – BPM“ als Business Partner auf der Veranstaltung vertreten sein und seine Innovationen in KI-gestützter Prozessautomatisierung und NO-CODE-BPM vorstellen.

Als führendes Unternehmen im Bereich der Prozessautomatisierung ist MR.KNOW von Inspire Technologies aus dem Schwarzwald auch in diesem Jahr mit einem Stand auf dem BPM 4.0 Summit vertreten. Seinen Fokus legt das Unternehmen darauf, den Einstieg ins Prozessmanagement möglichst nutzerfreundlich zu gestalten. Dabei setzt es auf Low- und No-Coding sowie die automatische Erstellung von Prozessmodellen mithilfe von Künstlicher Intelligenz. So soll es mit MR.KNOW auch für technisch unerfahrene Nutzer möglich sein, Anwendungen zu entwickeln und sie individuell anzupassen. Auch mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der MR.KNOW – BPM Suite und der leistungsstarken BPM-Engine will das Unternehmen die Fachbesucher im Maritim proArte Hotel Berlin überzeugen. Im neuen Format „World Cafe“ wird Dr. Michael Otte, Co-Founder und CEO der Inspire Technologies GmbH, die Teilnehmer zum Austausch einladen. Themen werden die Anpassung von Prozessen mithilfe von KI, die Standardisierung von Prozessmodellen und die Einführung von Low-Code- und No-Code-Automation sein. Start ist am zweiten Veranstaltungstag (23. November 2023) um 11:30 Uhr.

Interessenten des Unternehmens sind eingeladen, schon im Vorfeld einen Demo-Termin unter www.mrknow.ai/kontakt zu vereinbaren, um die Chance auf ein kostenfreies VIP-Kundenticket für den BPM 4.0 Summit zu erhalten.

Über MR.KNOW by Inspire Technologies GmbH:

Lösungen ohne Programmierung: von einfach bis komplex mit der NO-CODE-BPM Software von MR.KNOW. Dabei unterstützt MR.KNOW IT-Projektmanager und Citizen Developer bei der Automatisierung ihrer Prozesse und ermöglicht so einen besonders leichten Einstieg in die Prozessautomatisierung mit Künstlicher Intelligenz, digitalen Assistenten oder der Prozessaufnahme über das Process-Board. Weitere Informationen: www.mrknow.ai

Firmenkontakt

Inspire Technologies GmbH

Sarah Glaubach

Leopoldstr. 1

78112 St. Georgen

+49 7724 85990 – 65



http://www.mrknow.ai/

Pressekontakt

trendlux pr GmbH

Petra Spielmann

Oeverseestr. 10-12

22769 Hamburg

+49 (0) 40-800 80 990-0



https://www.trendlux.de/

Bildquelle: Bild: BPM 4.0 Summit