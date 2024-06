MrDISC: Deluxe Solar Powerbank

Energiequelle für unterwegs durch Sonnenenergie

Mit der neuen „Deluxe Solar“ Powerbank präsentiert unser Unternehmen eine bahnbrechende Lösung für alle, die ihre mobilen Geräte unterwegs zuverlässig mit Energie versorgen. Mit einer beeindruckenden Kapazität von 16.000mAh, einem integrierten Solar-Panel und hochwertigen Materialien setzt die „Deluxe Solar“ neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Nachhaltigkeit.

Leistungsstarke Kapazität und Schnellladefunktion

Die „Deluxe Solar“ Powerbank bietet eine beachtliche Kapazität von 16.000mAh. Damit werden Smartphones, Tablets und andere mobile Geräte mehrmals aufgeladen. Die integrierte Schnellladefunktion mit einem Input von Micro- und Type-C-Anschlüssen (5V/2A) sowie einem Output von 5V/2A ermöglicht ein schnelles und effizientes Aufladen Ihrer Geräte. Egal, ob im Büro, auf Reisen oder beim Camping.

Umweltfreundliche Energieversorgung

Ein besonderes Highlight der „Deluxe Solar“ ist das integrierte Solar-Panel. Dieses erlaubt es, die Powerbank umweltfreundlich und unabhängig von externen Stromquellen aufzuladen. Durch die Kraft der Sonne sind die Geräte einsatzbereit. Das ist praktisch und leistet einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Hochwertige Materialien und elegantes Design

Gefertigt aus robustem ABS-Material, ist die „Deluxe Solar“ Powerbank langlebig und äußerst stilvoll. Sie ist in den zeitlosen Farben Schwarz und Weiß erhältlich und fügt sich elegant in jede Umgebung ein. Mit Abmessungen von 148 x 71 x 30 mm und einem geringen Gewicht von 300g ist sie kompakt und leicht genug, um bequem in jeder Tasche Platz zu finden.

Hohe Sicherheitsstandards

Der Batterietyp Li-iPolymer Class A gewährleistet höchste Sicherheitsstandards und eine lange Lebensdauer. Die Powerbank ist mit verschiedenen Schutzmechanismen ausgestattet, um Überladung, Überhitzung und Kurzschlüsse zu verhindern. So werden Geräte sorgenfrei aufgeladen.

Fazit

Die „Deluxe Solar“ Powerbank ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf eine zuverlässige und umweltfreundliche Energiequelle legen. Mit ihrer hohen Kapazität, dem integrierten Solar-Panel und dem eleganten Design erfüllt sie höchste Ansprüche und ist der perfekte Begleiter für unterwegs.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

