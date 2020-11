MS Access Alternative für Bau individueller Web Anwendungen

Low Code Plattform GAPTEQ bietet bei der Entwicklung von Datenbank Anwendungen mit Zugriff auf SQL Datenbank nutzerfreundliche und zukunftssichere Option zu MS Access

Geht es um die Entwicklung webbasierter Datenbank Anwendungen, stellt die Low Code Plattform GAPTEQ eine optimale MS Access Alternative dar. Dies gilt für Neuentwicklungen ebenso wie für die Modernisierung oder Überführung vorhandener Anwendungen. Denn GAPTEQ Lösungen funktionieren im direkten Zusammenspiel mit einer SQL Datenbank. Über eine mit GAPTEQ aufgebaute Applikation werden die Daten direkt aus der Microsoft SQL Datenbank oder aus mySQL in ein Web Frontend ausgespielt, erfasst, ergänzt und wieder in die Datenbank zurückgeschrieben. Der direkte Zugriff auf die Daten in der Datenbank ist jederzeit möglich. Auch über Drittsysteme.

Die MS Access Alternative für Web Anwendungen

Sowohl Datenbankspezialisten als auch datenbankaffine Applikationsentwickler schätzen GAPTEQ. Sie schaffen damit webbasierte Lösungen mit smarten

– Frontends

– Formularen

– Tabellen

– Berechnungen

– Navigationen

– Charts.

Die Datenbank Anwendungen sind optisch ansprechend, mit durchgängigem Design, für verschiedenste Nutzergruppen, sowohl Login gebunden als auch offen über eine Webseite zugänglich.

GAPTEQ funktioniert im direkten Zusammenspiel mit Microsoft SQL Datenbanken oder mySQL

Einfach und schnell zu Web Anwendungen

Eine Vielzahl flexibel kombinierbarer Komponenten ermöglichen den selbstständigen Aufbau von Web Applikationen per Drag & Drop. Darüber hinaus enthält GAPTEQ eine zentrale Benutzerverwaltung. Sie kann bei Bedarf mit einem vorhandenen Microsoft Active Directory verbunden werden. Besonderes Plus: HTML Know how oder spezielle Kenntnisse in der Frontend Programmierung sind für die Erstellung webtauglicher, responsiver GAPTEQ Lösungen nicht erforderlich. Die fertigen Anwendungen lassen sich zudem auf einfachste Weise in andere Lösungen integrieren. Auch bei der Lizenzierung profitieren Kunden von einem schlanken und nutzergerechten Modell mit einer FREE und einer BUSINESS Version, die im Pay per Use oder Prepaid Modus für nur fünf Euro pro User und Monat lizenziert werden kann.

Weitere Informationen für Interessenten

In der GAPTEQ Komponenten Demo können Interessenten interaktiv erste Einblicke in den Funktionsumfang von GAPTEQ gewinnen. Außerdem werden verschiedene kostenfreie Webinare zum Kennenlernen der Plattform angeboten. Ebenfalls kostenfrei sind die FREE Version zum Download sowie Beispielapplikationen samt SQL Datenbank und Demodaten, die zum Kennenlernen und Testen genutzt werden können. GAPTEQ SAMPLE APPS gibt es zu Themen wie Inventur, Wareneingangskontrolle, Geräteverwaltung oder Forecasting.

GAPTEQ als MS Access Alternative

Zu den Kunden von GAPTEQ zählen mittelständische Unternehmen verschiedenster Branchen, weltweit tätige Konzerne, IT Beratungshäuser und Software Implementierer. Der schnelle Aufbau individueller Datenbank Anwendungen und deren einfache Bereitstellung liefern einen dauerhaften Mehrwert für ihre Projekte und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Die Applikationen unterstützen bei der Erfassung von Aufgaben und Zeiten, der Meldung von Umsätzen oder Schäden, der Verwaltung von Inventar hin zur Coupon Verwaltung, dem Masterdata Management oder der Bereitstellung von Online Bestellformularen.

Über GAPTEQ

GAPTEQ ist eine moderne Low Code Plattform. Sie erlaubt das Erstellen individueller Datenbank Anwendungen und Web Applikationen im direkten Zusammenspiel mit SQL Datenbanken. Intuitiv per Drag & Drop, ohne HTML Know how oder Frontend Programmierung. Unternehmen digitalisieren so ihre Prozesse und Teilprozesse und schließen Applikationslücken in der Datenarbeit. GAPTEQ ist einfach in der Handhabung, clever im Pricing, smart in der Technologie. Das von den Business Spezialisten Hermann Hebben, Christian Stöllinger und Steffen Vierkorn im Jahr 2016 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz mit Entwicklung, Support, Vertrieb und Partner Management im oberbayerischen Brannenburg. GAPTEQ ist On Premise und für die Cloud verfügbar. www.gapteq.com

