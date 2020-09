MSI präsentiert Laptop-Reihe für den Business-Bereich

MSI erweitert sein Laptop-Angebot um die neue “Business & Productivity” Serie und setzt dabei auf den Intel® Core™ Prozessor der 11. Generation.

Taipeh / Frankfurt am Main, 03.09.2020 – Die Arbeitswelt erlebt derzeit einen dramatischen Umbruch, das Home-Office etabliert sich für mehr Arbeitnehmer denn je und gewohnte Arbeitsweisen müssen ihren Platz räumen. Mobilität ist eine der wichtigsten Anforderungen an moderne Arbeitsmittel. Dem Bedarf des Marktes begegnet MSI mit einem ganz neuen Produkt-Bereich in seinem Laptop-Sortiment: der Business & Productivity-Linie, zu der zum einen die neuesten Modelle der bekannten Prestige- und Modern-Serien gehören. Ganz neu kommen die Laptops der Summit-Reihe dazu, die mit erweiterter Sicherheits- und Wartungsfunktionalität die Anforderungen im Unternehmensumfeld noch umfassender erfüllen.

Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation und Intel® Evo™ Plattform

Gemeinsam ist allen Modellen der neuen Business & Productivity-Linie die Ausstattung mit dem neuen Intel Core Prozessor der 11. Generation. Die Tiger-Lake-Generation gefertigt im 10-nm-Prozess erhöht die Produktivität durch gesteigerte Performance und erfreut Business-Anwender durch hohe Energieeffizienz, lange Akkulaufzeit und verbesserte ergonomische Eigenschaften. Mehr noch ist der MSI Prestige 14 Evo einer der ersten Laptops, der auf Basis der neuen Intel® Evo™-Plattform entwickelt und zertifiziert wurde.

Business & Productivity-Linie unter neuem Logo

Weitere Gemeinsamkeit der Laptops in der Business & Productivity-Linie ist das neue MSI-Logo, das dezent das Cover der neuen Modelle ziert. Mit klaren, geraden Linien unterstützt das Logo das professionelle Design der Laptops, das ohne Übertreibungen auskommt und im edlen und schlichten Look den sachlichen Anforderungen im Business-Umfeld Rechnung trägt. Gemäß den Regeln des Goldenen Schnitts ausgelegt, steht das Logo für die Präzision in der Entwicklung der Produkte, das klare und richtungsweisende Design und die Innovationskraft des Unternehmens MSI.

Summit E15 – Neues Flaggschiff der Business-Reihe

Flaggschiff der neuen Business-Reihe ist der Summit 15. Summit steht als Begriff im eigentlichen Sinne für ein (Gipfel-)Treffen hochrangiger Teilnehmer, aber auch für den höchsten Punkt eines Berges. Die Summit-Serie soll Business-Anwender dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und stets neue Höhen zu bezwingen. Bestimmt zum Erfolg: Dank kompaktester Bauform, höchster Performance und umfassenden Sicherheitsfunktionen hilft der Summit 15 zuverlässig dabei, auch die herausforderndsten Aufgaben im Unternehmensalltag zu bewältigen. Der schnelle Intel® Core™ i7-1185G7 Prozessor in Kombination mit der NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti Grafik mit Max-Q Design bieten die Rechenpower, um weit mehr als E-Mails und Internet-Recherchen in höchster Geschwindigkeit zu erledigen. Die Multi-Touch-Screen-Option für den großen 15,6″-Monitor erweitert die Eingabemöglichkeiten und macht das Handling noch intuitiver. Das schlanke, schwarze Aluminium-Chassis mit nur 16,9 mm Höhe und 1,79 kg Gewicht (1,65 kg ohne Touch Screen) ist ein zuverlässiger und ultra-portabler Begleiter durch den Arbeitsalltag im Büro und unterwegs. Gleich zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse im USB-Typ-C-Format bieten die fortschrittlichsten Verbindungsmöglichkeiten inklusive USB-4.0- und DisplayPort-Kompatibilität. Für höchste Sicherheit stehen umfangreiche Vorkehrungen bereit: So gelingt der Login über den im Mauspad integrierten Fingerabdruckscanner oder über die Gesichtserkennung per Infrarot-Kamera besonders bequem und sicher. Schutz vor fremden Zugriff auf die eigenen Daten bietet die Sperrfunktion für die USB-Ports und den microSD-Kartenleser. Das integrierte TPM-2.0-Modul unterstützt weitergehende Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmensumfeld.

Prestige 14 Evo – Erster Laptop mit Intel® Evo™ Plattform

Mit der der Intel® Evo™ Plattform setzt Intel neue Standards für das Design von Premium-Laptops im Thin & Light Segment. Der MSI Prestige 14 Evo ist einer der ersten Laptops, der auf der neuen Plattform beruht. Entsprechend den Anforderungen steigert beim Prestige 14 Evo der Intel® Core™ i7-1185G7 Prozessor der 11. Generation im Zusammenspiel mit der Intel® Iris® Xe Grafik das Leistungsniveau für kreative Anwendungen. Die lange Akkulaufzeit von bis zu 12Stunden sorgt zusätzlich für ein optimiertes Arbeitserlebnis, dank Instant Wake ist der Laptop sofort verfügbar, wenn er gebraucht wird. Über die M.2 PCIe Gen 4 SSD gelingt dies mit schnellsten Datenraten. Wi-Fi 6 und zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse mit USB-4.0-Kompatibilität sorgen für schnellsten Datenaustausch und beste Konnektivität – alles vereint in einer besonders flachen und leichten Bauart. Der Prestige 14 Evo integriert die neue Technik eindrucksvoll in seinem carbongrauen, nur 15,9 mm hohen und 1,3 kg leichten Aluminium-Gehäuse.

MSI treibt’s bunt

Die Prestige und Modern-Serien gehören jetzt ebenfalls zur Business & Productivity-Linie von MSI. Neben dem Prestige 14 Evo werden bei diesen Reihen auch der Prestige 15, Modern 15 und Modern 14 mit den neuen Intel Core Prozessoren der 11. Generation verfügbar sein. Als besonderes Highlight bringt MSI hier zudem auch Farbe in den Arbeitsalltag: Sonder-Editionen in Weiß, Rose Pink, Urban Silber, Blue Stone und Beige werden ein Blickfang sein im Büro und auf Auswärtsterminen.

Verfügbar ab Oktober

Die ersten Modelle der Laptops der neuen Business & Productivity-Linie werden bereits im Oktober in den Verkauf gehen. Weitergehende detaillierte Informationen zu den Modellen und Preisen folgen im Vorfeld des Verkaufsstarts.

MSI ist einer der global renommiertesten Experten und Innovationstreiber für Gaming-, Content-Creation und Business-Hardware. Durch seinen hocheffizientenR&D-Ansatz und die permanente Ausweitung und Optimierung des Produktportfolios ist MSI weltweit in über 120 Ländern mit topaktuellen und stets kundenorientierten Lösungen vertreten. Das Lineup umfasst hochwertige Laptops, Grafikkarten, Monitore, Mainboards, Desktops, Gehäuse und Peripheriegeräte für verschiedenste Anwendungsbereiche. In seinem ständigen Bestreben, dieNutzererfahrungdurch höchste Qualitätsstandards, intuitive Interfaces und ästhetische Designs zu verbessern, hat sich MSI zueiner weltweit führenden Marke etabliert, welche die Technologie der Zukunft aktiv mitgestaltet.

MSI beschäftigt weltweit mehr als 12.000 Mitarbeiter. Die deutsche MSI-Niederlassung in Frankfurt am Main betreut Endkunden und Handelspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

