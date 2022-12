MSP Prägetechnik GmbH erweitert Kapazitäten und produziert hochwertige Werkzeuge mit Graviermaschine von LANG

CNC-gesteuerte Fräs- und Graviermaschine von LANG sorgt am neuen Standort von MSP in Senftenberg für hohe Produktivität

Hüttenberg, 8. Dezember 2022 – Die MSP Prägetechnik GmbH (msp-praegetechnik.de) hat sich für die Fräs- und Graviermaschine Impala 900S der LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) für ihren neuen Standort in Senftenberg entschieden. Die CNC-gesteuerte Maschine von LANG, weltweit tätiges Unternehmen aus dem Bereich des Werkzeugmaschinenbaus, bietet ein hohes Maß an Toleranzgenauigkeit, Detailtreue und Oberflächenqualität. Zusammen mit der Impala 800express bietet sie MSP neue Optionen zur Werkzeugherstellung mit feinsten Details und Strukturen. Das Unternehmen ist dadurch flexibler aufgestellt und kann die Produktivität deutlich steigern.

Die MSP Prägetechnik GmbH fertigt Flachpräge-, Reliefschnittpräge- und Blindprägestempel. Die Prägewerkzeuge kommen für Etiketten- und Verpackungsunternehmen, Lohnveredler und Druckereien zum Einsatz – dabei liegt der Fokus insbesondere auf Branchen wie Pharmazie, Confiserie, Kosmetik und Etiketten. MSP befindet sich in einer kontinuierlichen Wachstumsphase, sodass eine Erweiterung der Kapazitäten und damit einhergehend eine Erhöhung der Produktivität notwendig wurden.

Mehr Flexibilität und gesteigerte Produktivität in der Fertigung

Der neue Produktionsstandort von MSP in Senftenberg sollte von Anfang an mit modernster Technologie ausgestattet werden, um der guten Auftragslage und den dynamischen Marktanforderungen gerecht werden zu können.

Michael Schlachetka-Probst, Gründer und Geschäftsführer der MSP Prägetechnik GmbH, erklärt: „Mit der Impala 900S und der Impala 800express der Firma LANG sind wir flexibler aufgestellt und können unsere Produktivität deutlich steigern. Mit Beginn des neuen Jahres wird uns somit zudem eine höhere Fertigungstiefe zur Verfügung stehen. Mit der Impala 900S sind wir in der Lage, qualitativ hochwertigste Werkzeuge zu produzieren – bei nun deutlich erweiterter Kapazität.“

Die CNC-gesteuerte Fräs- und Graviermaschine ist u. a. prädestiniert für den Werkzeug- und Formenbau. Sie besitzt eine große Arbeitsfläche und ein temperaturstabiles sowie schwingungsdämpfendes Granitbett. Ob Prägestempel und -werkzeuge, Spritzgießformen, Moletten oder kleine Prägezylinder – verbunden mit einem kompakten Maschinendesign und vielseitigen Funktionalitäten ist die Impala 900S in unterschiedlichen Anwendungsbereichen einsetzbar.

„Bei unserer Maschinenauswahl für den neuen Standort Senftenberg war uns vor allem die hohe Genauigkeit und die schnelle Bearbeitung wichtig. Die Maschinen von LANG erfüllen die heutigen Anforderungen an Flexibilität, Präzision und Wirtschaftlichkeit in der Industrie. Die Impala 900S arbeitet sehr effizient und bietet eine hohe Performance. Wir können so feinste Details in bester Qualität abbilden und insgesamt hochpräzise Ergebnisse erzielen. Der Einsatz der LANG-Maschinen unterstützt uns dabei, Senftenberg nachhaltig als leistungsstarken Produktionsstandort zu betreiben“, sagt Michael Schlachetka-Probst.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

