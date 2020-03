MTI Technology als SEP “Reseller of the Year 2019” ausgezeichnet

Wiesbaden/Holzkirchen, 26. März 2020 – Das bundesweit agierende Systemhaus MTI Technology wurde vom Backup- und Disaster-Recovery-Spezialisten SEP AG zum “Reseller of the Year 2019” gekürt. Diese Auszeichnung verlieh die SEP AG ihren besten Partnern für Backup- und Recovery-Lösungen für das vergangene Jahr. Damit unterstreichen der Hersteller und seine Partner auch die Wichtigkeit von Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen. Durch die zunehmende Digitalisierung und die damit verbundene Abhängigkeit von digitalen Informationen ist die Datensicherheit ein elementarer Bestandteil der gesamten IT-Strategie. Nicht nur große Unternehmen, sondern auch der Mittelstand benötigen ein tragfähiges Konzept zur Datensicherung und Wiederherstellung. Wie wichtig funktionierende Backup- und Recovery-Technologien sind, haben nicht zuletzt verschiedene Cyberangriffe in den letzten Monaten deutlich gezeigt.

“Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist ein Beleg für das Vertrauen unserer Kunden und auch eine Bestätigung unserer Expertise im Bereich komplexer Datensicherungen. Zusammen mit SEP sichern wir für unsere Kunden virtuelle Umgebungen, Betriebssysteme, Anwendungen und Datenbanken”, kommentiert Michael Babylon, Geschäftsführer MTI Technology Deutschland.

Durch die erfolgreiche Partnerschaft und das Engagement wurde MTI Technology zudem vom bisherigen Gold-Partner-Level auf das Premier Platinum-Partner-Level angehoben. Zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen bietet MTI Technology alles aus einer Hand – von der Beratung über die Implementierung bis hin zu Service und Support. Mit dem Premier Platinum-Partner-Level bietet MTI Technology das Backup und Recovery gemeinsam mit SEP auch als Managed Services an.

Über die SEP AG

Die SEP AG ist Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Software-Lösungen zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen. Die Datensicherungslösung “SEP sesam” sichert ein breites Spektrum an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken “Made in Germany”. Der Hauptsitz des 1992 gegründeten Unternehmens ist in Holzkirchen bei München, eine Niederlassung mit Support- und Vertriebsteam befindet sich in den USA. SEP hat ein starkes Partner-Netzwerk und setzt beim Vertrieb auf gut ausgebildete Systemhäuser. Zu den Kunden in mehr als 50 Ländern zählen Aldi Nord, SPIEGEL-Verlag, UVEX, Bundesministerien, Stadtwerke, Universitäten und produzierende Unternehmen.

Weitere Informationen unter www.sepsoftware.com

Über MTI Technology

Das Systemhaus MTI Technology GmbH ist seit über 30 Jahren auf IT-Infrastrukturen, IT-Management, Cloud Services und IT-Security spezialisiert. Mehr als 1.800 Kunden in Europa, darunter mittelständische und große Unternehmen, vertrauen auf die Expertise und Lösungen von MTI zur Speicherung, zum Schutz und zur Sicherung von Daten und Informationen – sowohl hersteller-, plattform- als auch applikationsübergreifend. In Deutschland betreut MTI Kunden bundesweit über die Standorte Wiesbaden, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart. Langjährige Partnerschaften mit führenden Herstellern bieten ein komplettes Portfolio an aktuellen und zukunftssicheren Technologien inklusive Services. Zusätzlich betreibt MTI in Deutschland einen Produktservice mit zertifizierten Mitarbeitern zu aktuell verfügbaren Technologien und Lösungen.

Weitere Informationen sind unter http://mti.com/de erhältlich.

