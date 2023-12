MTP-Racing – Innovation und Triumph auf der Überholspur des Motorradsports

MTP-Racing, bekannt für erstklassige Produkte im Motorradzubehör, präsentiert stolz die exklusiven Stahlflex Brems- und Kupplungsleitungen von RAXIMO und SIXTY6. Perfekt abgestimmt auf die breite Modellpalette von RAXIMO, setzen diese Leitungen neue Maßstäbe für anspruchsvolle Motorradfahrer.

Präzision und Vielfalt für höchste Ansprüche

Die Stahlflexleitungen von RAXIMO überzeugen durch höchste Präzision und unvergleichliche Vielfalt. Der Online-Konfigurator von MTP-Racing ermöglicht den Zugang zu 14 verschiedenen Optionen, darunter verschiedene Farbgebungen und Ausführungen wie farbige PVC-Ummantelungen oder transparente Leitungen. Die präzisen Fittings aus Aluminium, farbig eloxiertem Material oder Edelstahl bieten verschiedene Montagemöglichkeiten – fest verpresst oder mit Schraubgewinde. SIXTY6, der Experte für Harley Davidson, erweitert seine Produktpalette um maßgeschneiderte Stahlflexleitungen. Egal, ob es sich um ein Bremsleitungskit mit ABE oder individuell konfigurierbare Leitungen mit TÜV-Gutachten handelt – SIXTY6 ergänzt die breite Modellpalette von RAXIMO und bietet exklusive Lösungen für Harley-Davidson-Fahrer. Diese hochwertigen Produkte vereinen technische Präzision mit ästhetischen Highlights, um den individuellen Ansprüchen und Vorlieben der Fahrer gerecht zu werden.

David Datzer – Road-Racing Star beim Macau Motorcycle Grand Prix 2023

Die Stahlflexleitungen von MTP-Racing brillierten nicht nur in der Werkstatt, sondern auch auf der Rennstrecke. David Datzer, der deutsche Road-Racing Star, erreichte beim 55. Macau Motorcycle Grand Prix einen beeindruckenden dritten Platz. Diese Platzierung festigt nicht nur seinen Status in der Weltelite der Road-Racer, sondern unterstreicht auch die Performance und Zuverlässigkeit der Stahlflexleitungen von MTP-Racing unter härtesten Bedingungen.

Ausblick auf 2024 – Die Erfolgsserie geht weiter

Mit dem triumphalen Abschluss des Jahres 2023 richtet sich der Blick bereits auf 2024. David Datzer und das MTP-Racing Team planen, ihre Erfolgsserie weiter auszubauen. Das Ziel: Das beste Privatteam bei den großen internationalen Rennen zu sein, ein Top-10-Ergebnis bei der TT und ein Podestplatz beim NW200 – ein vielversprechender Ausblick in die Zukunft.

Durch die Kombination von Präzision, Vielfalt und renommierten Erfolgen manifestiert MTP-Racing seine Position als Vorreiter in der Welt des Motorradsports. Die exklusiven Stahlflex Brems- und Kupplungsleitungen von RAXIMO und SIXTY6 sind nicht nur technische Meisterleistungen, sondern setzen auch einen neuen Standard in Sachen Performance und Ästhetik. Ihre Robustheit und Langlebigkeit machen sie zu einem Highlight an jedem Motorrad. Diese Qualitäten kommen besonders bei anspruchsvollen Rennveranstaltungen zur Geltung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite mtp-racing.de.

Die MTP-RACING GmbH mit Sitz in Kirchseeon hat sich als führendes Unternehmen im Einzel- und Großhandel sowie im Import und Export von Motorrad-, Quad- und Fahrzeugersatzteilen etabliert. Mit einer umfangreichen Produktpalette, die renommierte Marken und exklusive Eigenmarken wie Raximo, Timotox, SIXTY6 und AIRTRIX umfasst, positioniert sich das Unternehmen als Experte auf diesem Gebiet. Das erfahrene Team, bestehend aus leidenschaftlichen Motorradfahrern, bietet nicht nur hochwertige Ersatzteile, sondern auch umfassende Beratung und exzellenten Kundenservice. Durch die enge Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern realisiert MTP-RACING nicht nur Standardprodukte, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen und Sonderanfertigungen. Die Eigenmarken spiegeln das klare Bestreben nach höchster Qualität und Präzision wider. Neben einem breiten Spektrum an Ersatzteilen bietet MTP-RACING auch ein umfassendes Zubehörsortiment für Motorradenthusiasten.

Das Unternehmen hat sich sowohl national als auch international einen exzellenten Ruf erarbeitet, dank herausragendem Kundenservice, fundiertem Fachwissen und einer tiefen Leidenschaft für Motorräder. MTP-RACING bleibt stets am Puls der Zeit und strebt kontinuierliche Verbesserung an, um seinen Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten.

