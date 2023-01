MuConvert Apple Music Converter Review: Ausprobieren lohnt sich

Diese Review über MuConvert Apple Music Converter wird Ihnen die wichtigsten Funktionen vorstellen und Ihnen zeigen, wie Sie Apple Music Songs in MP3 konvertieren.

MuConvert Apple Music Converter ist eine Software zum Konvertieren von Apple Music Songs. Ich habe diese Software ausprobiert und finde sie nicht schlecht, deshalb möchte ich sie hier empfehlen. Im Folgenden werde ich Ihnen erklären, warum ich MuConvert empfehle, welche Vorteile es hat und wie Sie es verwenden sollten.

Was ist MuConvert Apple Music Converter?

MuConvert Apple Music Converter ist ein professioneller Apple Music Converter, der mit Windows und Mac kompatibel ist. Es kann den DRM-Schutz von Apple Music entfernen. Deshalb können Sie mit dieser Software alle Songs von Apple Music downloaden und in gängige Formate wie MP3 konvertieren. So können Sie diese Songs auf jedem Gerät abspielen.

MuConvert bietet praktische Features an

Im Folgenden werde ich Ihnen einen Überblick über MuConvert zeigen und eine Einführung in die wichtigsten Funktionen geben.

Ein Überblick über MuConvert Apple Music Converter

– Systemanforderungen: Windows 11/10/8.1/8/7 (32 Bit & 64 Bit), Mac OS X 10.12 oder höher

– Eingabeformate: Apple Music Songs, Alben, Playlists und andere Apple Music Inhalte

– Ausgabeformate: MP3, M4A, FLAC and WAV

– Konvertierungsgeschwindigkeit: Bis zu 10X Geschwindigkeit

– Weitere Funktionen: Mehrere Sprachen unterstützt, anpassbare Samplerate und Bitrate, eingebauter Apple Music Web Player usw.

DRM von Apple Music legal entfernen

MuConvert können den DRM-Schutz von Apple Music legal entfernen. Nach der Konvertierung können Sie Songs von Apple Music auf jedem Gerät abspielen.

Eingebauter Apple Music Web Player

MuConvert hat den Apple Music Web Player in die Software integriert. Mit Web Player müssen Benutzer nun nicht mehr die Apple Music App installieren. Benutzer können Songs direkt von Apple Music zu MuConvert streamen und diese Songs dann in der Software herunterladen.

Originale ID3 Tags und Metadaten beibehalten

ID3 Tags und Metadaten wie Titel, Künstler, Album, Genre, Albumcover werden während der Konvertierung beibehalten. Mit diesen Infos können Sie Ihre Musiksammlung besser verwalten und organisieren.

Original Klangqualität beibehalten

Die originale Klangqualität von Apple Music wird beibehalten: 256 Kbps, 44.1 kHz.

Mehrere gängige Ausgabeformate unterstützen

MuConvert unterstützt die Konvertierung von Apple Music Songs nicht nur in MP3, sondern auch in andere gängige Formate wie M4A, WAV und FLAC. Andere Parameter wie Smaplerate und Bitrate sind auch anpassbare.

Batch-Konvertierung mit bis zu 10X Geschwindigkeit

Mit MuConvert können Sie Apple Music Songs mit bis zu 10X Geschwindigkeit konvertieren. Mac-Benutzer können von 1X bis zu 5X Geschwindigkeit wählen. Und Windows-Benutzer können 10X Geschwindigkeit erleben. Außerdem können Sie Songs mit Drag & Drop direkt zur Konvertierungsliste hinzufügen, ohne die URL kopieren und einfügen zu müssen. Und Sie können mehrere Songs gleichzeitig umwandeln.

Lohnt es sich, MuConvert auszuprobieren?

Nachdem wir verschiedene Apple Music Converter getestet und verglichen haben, können wir sagen, dass MuConvert einer der besseren Converter ist, obwohl er nicht perfekt ist.

MuConvert unterstützt nicht nur die Konvertierung von Apple Music Songs in viele gängige Formate wie MP3, M4A, WAV and FLAC, sondern auch 10X Konvertierungsgeschwindigkeit. Im Vergleich zu einigen kostenlosen Convertern wie Freemake Audio Converter und Convertio ist MuConvert zweifelsohne besser und schneller. Außerdem ist die Output-Qualität von MuConvert garantiert. Es kann die beste Klangqualität bei 320kbps ohne Kompression bieten.

Zwar ist MuConvert nicht völlig kostenlos, aber es bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase. Die Testversion von MuConvert ist leistungsfähiger als ViWizard und TunesKit, die ebenfalls kostenpflichtig sind.

Mehr erfahren:

Top 10 Apple Music Converter im Review: https://muconvert.de/how-to/apple-music-converter-kostenlos/

Top 5 Apple Music Downloader im Test 2023: https://muconvert.de/how-to/apple-music-downloader/

Anleitung: Wie konvertiert man Apple Music Songs mit MuConvert

MuConvert ist einfach zu bedienen und es gibt nur 5 Schritte:

Schritt 1: Installieren Sie MuConvert Apple Music Converter auf Ihrem Computer.

Schritt 2: Nach der Installation öffnen Sie die Software und melden Sie sich einfach mit Ihrem Apple-ID im Web Player an.

Schritt 3: Wählen Sie das Album oder die Playlists aus und klicken Sie rechts auf die rote Plus-Schaltfläche. Oder Sie können das zu konvertierende Album oder die Playlist direkt auf die rote Plus-Schaltfläche ziehen. Dann werden die ausgewählte Songs automatisch in die Konvertierungsliste importiert.

Schritt 4: Finden Sie oben rechts „Alle Dateien konvertieren in“ und wählen Sie das Ausgabeformat aus. Außerdem können Sie zu „Einstellungen“ > „Allgemein“ gehen und das Ausgabeformat, die Samplerate oder die Bitrate anpassen.

Schritt 5: Schließlich klicken Sie auf „Konvertieren“ oder „Alle Konvertieren“ für mehrere Songs und die Konvertierung wird beginnen. Die konvertierten Songs können Sie in „Fertig“ finden.

FAQs

Ist MuConvert sicher?

MuConvert Apple Music Converter ist ein 100% sicheres Programm, das Ihrem Computer und Ihrer Apple Konto keinen Schaden zufügen wird. Sie können MuConvert vertrauen und es verwenden, um Songs von Apple Music herunterzuladen und sie in MP3 zu konvertieren.

Ist die Verwendung von MuConvert legal?

MuConvert Apple Music Converter ist 100% legal. Weil MuConvert beim Herunterladen von Apple Music eine virtuelle Soundkarte erstellt und von dieser aufnimmt, wird der DRM-Schutz nicht gebrochen. Deshalb müssen Sie sich keine Sorgen um den DRM-Schutz machen und MuConvert ist völlig legal.

Was macht man, wenn die Konvertierung bei MuConvert schiefläuft?

Wenn Sie feststellen, dass Ihr MuConvert Apple Music Converter nicht funktioniert. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung stabil ist und Ihre Apple ID bei Apple Music Web Player angemeldet ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, können Sie das MuConvert Supportteam kontaktieren und ihm Ihr Problem mitteilen.

Fazit: Was genau gefällt mir an MuConvert Apple Music Converter?

Alles in allem ist MuConvert eine Software, die Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie auf der Suche nach einem Apple Music Converter oder Downloader sind. Es ist einfach zu bedienen. Mit dieser Software können Sie DRM von Apple Music einfach entfernen, Songs downloaden und in MP3 konvertieren. Es unterstützt Batch-Konvertierung mit bis zu 10X Geschwindigkeit und hohe Klangqualität. Downloaden Sie es jetzt kostenlos und probieren Sie es aus!

Weitere Informationen unter: https://muconvert.de/apple-music-converter/

.

Kontakt

Emodest Technology Limited

Julian Chan

F TOWER 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONGKONG, ROOM 1003 10

999077 Hong Kong

–

anika@teamone.ltd

https://muconvert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.