Mülheimerin Britta Arndt unterstützt Mütter in der Corona-Krise

Coaching für Konflikt- und Stressmanagement hilft in der herausfordernden Situation

Die meisten Frauen und besonders Mütter befinden sich in der Corona-Krise in einer Phase unglaublichen Drucks von allen Seiten. Unzählige Stressfaktoren fallen zeitlich und räumlich zusammen, die Wohnung wird zu eng, der Kopf platzt, die Müdigkeit nimmt gefühlt stündlich zu – und dann ist da noch der Druck von Job, Schule und den eigenen Erwartungen. Sätze wie “Ich kann einfach nicht mehr!”, “Ich mag mich so selbst nicht leiden, aber es ist alles zuviel!”, “Ich brauche mal eine halbe Stunde eine Auszeit, jemanden der zuhört!”, “Mir geht alles auf die Nerven! Meine Kräfte sind fast aufgebraucht! ” hört Britta Arndt von Ihren Klientinnen fast jeden Tag.

In dieser stürmischen Zeit ist es umso wichtiger, sich frühzeitig Unterstützung zu organisieren. Fast 20 Jahre Berufserfahrung als Mitarbeiterin und Führungskraft lassen Britta Arndt berufliche Themen verstehen, die Frauen beschäftigen. Ihre Tätigkeit als Mediatorin hat sie zudem persönlich und fachlich stark geprägt und ermöglicht es ihr, Frauen durch die verschiedensten – teils konfliktgeladenen – Situationen im Beruflichen und Privaten zu begleiten. “Wenn Du mich brauchst, bin ich in stürmischen Zeiten des Lebens Dein Anker. Werden die Wogen einmal zu hoch, sorge ich für Halt und sicheren Boden unter den Füßen.” erklärt Britta Arndt ihren Ansatz der Coachings für Frauen.

Neben den Coachings bietet Arndt auch Marketing-Beratung speziell für Frauen an. Auch dies kann in der Krise eine großartige Unterstützung für viele Frauen sein, die grade jetzt ihr Marketing besonders gut aufstellen müssen. Kreativ Prozesse in der Beratung anstoßen, ihr Fachwissen an Unternehmerinnen weitergeben und gemeinsam neue Ideen entwickeln, dafür schlägt Herz der Mülheimerin.

Ihre Berufserfahrung und fundierten Kenntnisse im Marketing- und Kommunikationsbereich, u.a. als Führungskraft, qualifizieren Britta Arndt hervorragend als kompetente Partnerin im Marketingbereich. Ob als Fachfrau während des kompletten Branding-Prozesses, der marketing-technischen Gestaltung einer Marke von der Pike auf, Unterstützung beim Thema Social Media oder Pressekommunikation, Hilfe bei konkreten Produktstrategien oder Beratung zu diversen Werbekanälen, Britta Arndt schnürt für jede Anforderung das passende Paket.

Man spürt das Herzblut der zweifachen Mutter für ihren Beruf und so ist es nicht verwunderlich, dass ihre Klientinnen sich bei ihr persönlich und fachlich gut aufgehoben fühlen und gerne immer mal wieder einen Termin buchen. Nicht nur in Zeiten von Corona gilt wohl: Gemeinsam können Frauen Großes erreichen.

Coachings für alle Lebenslagen, Marketing-Beratung sowie Netzwerk-Veranstaltungen speziell für Frauen in Mülheim an der Ruhr und Umgebung

