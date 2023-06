Müller und Schulz – der neue Podcast mit Haltung

Elke Müller, Geschäftsführerin von compass international, und Elke Schulz, Kommunikationsexpertin und Gründerin der Kommunikationskochschule, stellen ihren neuen Podcast vor.

Elke Müller und Elke Schulz sind stolz darauf, ihren Zuhörerinnen und Zuhörern einen brandneuen Podcast vorzustellen: „MÜLLER & SCHULZ Podcast mit Haltung.“ Dieser Podcast bietet eine Plattform für inspirierende und erhellende Gespräche über Themen, mit denen die beiden Podcasterinnen täglich in ihrem Arbeitsumfeld konfrontiert sind. Er richtet sich an alle, die sich für Kommunikation, Vielfalt, Integration, Perspektivwechsel, Haltung und Führung interessieren. In jeder Folge beleuchten Elke Müller und Elke Schulz ihre Erfahrungen, Erfolge, Hürden und Tücken in diesen Bereichen. Die beiden sind fest davon überzeugt: „Die Basis gelungener Kommunikation und einem positiven Verständnis von Vielfalt oder guter Führung ist die eigene Haltung.“

„Unser Ziel ist es, unseren Zuhörern zu zeigen, wie eine wertschätzende Haltung den anderen gegenüber in Verbindung mit der Fähigkeit zum Perspektivwechsel zu einer erfolgreichen Kommunikation, einem besseren Verständnis von Vielfalt und effektiver Führung führen kann“, erklärt Elke Müller. Im Podcast mit Haltung werden Themen wie die Herausforderungen und Chancen in der Kommunikation behandelt. Auch die Integration von Vielfalt und die Überwindung von Barrieren werden thematisiert. Darüber hinaus geben die beiden Podcasterinnen wertvolle Einblicke in das Thema Führung und sprechen darüber, wie man Teams erfolgreich leitet.

Elke Schulz fügt hinzu: „Unser Podcast wird auch persönliche Geschichten, Erfahrungen und Expertentipps enthalten, um unseren Zuhörer:innen praktische Werkzeuge und Inspiration zu bieten. Wir möchten, dass alle, die unseren Podcast hören, wertvolle Erkenntnisse mitnehmen können, die sie in ihrem Alltag anwenden können.“

„MÜLLER & SCHULZ – der Podcast mit Haltung“ liefert informative und unterhaltsame Gespräche zwischen zwei engagierten Fachfrauen, die ihre Leidenschaft für Kommunikation, Vielfalt und Führung teilen. Jede Episode ermutigt dazu, die eigene Haltung zu überdenken und neue Blickwinkel einzunehmen.

Der neue Podcast ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.compass-international.de/compass-insights/podcast-mueller-schulz/

Der Kompass ist nicht nur ihr Logo, er ist die Versinnbildlichung von dem, was compass international für ihre Kund*innen sind: Sie lotsen Unternehmen und Auftraggebende durch den nicht immer einfachen Prozess der Internationalität hin zur Diversity. Sie zeigen Wege auf und bringen ans Ziel. Mit zwanzig Jahren Erfahrung, Wissen und Praxis sind sie die kompetenten und verlässlichen Ansprechpartner*innen in Sachen Relocation, Integration, Diversity und interkulturelle Kompetenz. Ergänzt wird das Team im Bereich Relocation durch einen Pool freier Mitarbeiter*innen und im Bereich Training durch einen Trainerpool mit 60 Trainer*innen.

