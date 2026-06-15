München wird zum Treffpunkt für Fans des Eurovision Song Contests

Eurovision Weekend 2026 vom 17. bis 19. Juli. Rund 300 ESC-Fans werden erwartet. ESC-Künstler stehen live auf der Bühne in München.

In diesem Sommer wird München zum Treffpunkt für Fans des Eurovision Song Contests. Vom 17. bis 19. Juli 2026 lädt OGAE Germany, der

deutsche Fanclub des Eurovision Song Contests, zu einem unvergesslichen Wochenende voller Musik, Gemeinschaft und Eurovision-Spirit ein. Rund 300 Eurovision-Fans aus ganz Europa werden in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet, die bereits 1983 Gastgeberstadt des ESC war.

Das Eurovision Weekend wird von OGAE Germany ausgerichtet, nachdem David Schuler, Mitglied des Vereins, im vergangenen Jahr den FANvision Song Contest auf Malta gewonnen hat. Dieser Gesangswettbewerb ist das Highlight des Wochenendes und bringt Vertreterinnen und Vertreter von 14 europäischen OGAE-Clubs auf die Bühne.

Das Programm im Überblick

Freitag, 17. Juli 2026

Nachmittags:

Das Wochenende beginnt mit einem Treffen im Olympiapark, wo die Olympischen Spiele 1972 stattfanden. Der Park beeindruckt mit seiner einzigartigen Architektur, den weitläufigen Grünanlagen und dem markanten Zeltdach des Olympiastadions.

Abends:

Im traditionellen Wirtshaus im Isartal startet die Eröffnungsparty. Im gemütlichen bayerischen Biergarten steht das Kennenlernen im Vordergrund,

während im Inneren des Wirtshauses bis 3 Uhr morgens ESC-Musik gespielt wird. Der Eintritt zur Party ist frei, die Gäste zahlen lediglich für Essen und Getränke. Ab 20 Uhr sorgt ein Quiz für Unterhaltung, bevor ab 22 Uhr DJ Wojtek von OGAE Polen die Tanzfläche eröffnet. Von Mitternacht bis 3 Uhr begeistert anschließend DJ Douze Points alle Tanzfreudigen mit den größten ESC-Hits. Douze Points legt auch regelmäßig auf Partys in den Austragungsorten des ESC auf.

Samstag, 18. Juli 2026

Nachmittags:

Nachmittags erwartet die Gäste eine Überraschung. Sie werden auf ungewöhnliche Weise die Stadt erkunden und dabei ESC-Hits singen. Was genau hier passiert, ist eine Überraschung.

Abends:

Im Kulturzentrum Gasteig HP8 steigt die FANvision-Gala, der Höhepunkt des Weekends. Vertreterinnen und Vertreter von 14 OGAE-Clubs treten in einem spannenden Gesangswettbewerb gegeneinander an. Als besonderes Highlight werden am Ende des Abends drei ESC-Künstler auf der Bühne stehen.

Dazu gehört Klemen Slakonja aus Slowenien, der sein Land beim ESC im vergangenen Jahr in Basel vertrat. Klemen ist in Slowenien als Satiriker und Parodist bekannt und moderierte schon viermal selbst den slowenischen ESC-Vorentscheid.

Bianca Shomburg gewann 1995 die Soundmix Show bei RTL und sang ein Jahr später mit der Ralph-Siegel-Komposition „Zeit“ beim ESC in

Dublin. Später war sie als Gesangslehrerin u. a. für die Kandidaten von Deutschland sucht den Superstar im Einsatz. Bianca ist selbst Ehrenmitglied von OGAE Germany.

Lindsay Dracass trat 2001 beim ESC in Kopenhagen für Großbritannien an. Ihr damaliger Song „No Dream Impossible“ darf bis heute auf

keiner ESC-Party fehlen.

Zum Abschluss des Abends liegt der bekannte ESC-DJ Ohrmeister auf.

Tickets für die Gala gibt es hier: https://linktr.ee/Eurovision_Weekend

Sonntag, 19. Juli 2026

Vormittags:

Zum Abschluss des Wochenendes findet ein gemeinsamer Farewell-Lunch im Wirtshaus im Isartal statt, bei dem Fans die Gelegenheit haben, sich voneinander zu verabschieden und die letzten Momente des Eurovision Weekends zu genießen.

Ein Wochenende voller ESC-Spirit – Das Sommerhighlight für die ESC-Community

„Für ESC-Fans ist der Sommer oft eine ruhige Phase, da das große ESC-Finale bereits im Mai stattfindet und neue Songs erst ab September veröffentlicht werden. Das Eurovision Weekend bietet in dieser Zeit eine wunderbare Gelegenheit, die Leidenschaft für den ESC zu teilen und gemeinsam zu feiern“, erklärt Michael Behr, Vorsitzender von OGAE Germany.

Das Eurovision Weekend 2026 wird durch die freundliche Unterstützung des Kulturreferats der Landeshauptstadt München ermöglicht. OGAE

Germany freut sich darauf, mit Fans aus ganz Europa ein Wochenende voller Musik, Gemeinschaft und unvergesslicher Momente zu feiern.

Weitere Informationen gibt es unter:

www.ogae.de

Instagram: https://www.instagram.com/eurovision.weekend

Instagram: https://www.instagram.com/ogae_germany_official

Kontakt

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