Münchner Startup kursmap bündelt über 150.000 Kurstermine für berufliche Weiterbildung

Vergleichsplattform kursmap bündelt über 150.000 Kurstermine für berufliche Weiterbildung in Deutschland und macht Angebote vergleichbar.

München, den 15.05.2026

Das Münchner Startup kursmap hat eine Vergleichsplattform für berufliche Weiterbildung aufgebaut, auf der inzwischen über 150.000 Kurstermine von mehreren Bildungsanbietern gebündelt sind. Ziel ist es, Berufstätigen und Personalverantwortlichen die Suche nach passenden Weiterbildungen zu erleichtern – über alle Themengebiete und Lernformate hinweg.

Berufliche Weiterbildung im Wandel: zwischen Fachkräftemangel und Förderdschungel

Der deutsche Weiterbildungsmarkt ist groß, aber unübersichtlich. Allein bei IHK-zertifizierten Programmen, Hochschulkursen und privaten Anbietern kommen mehrere zehntausend Angebote zusammen. Gleichzeitig setzen Unternehmen unter dem Eindruck von Fachkräftemangel und technologischem Wandel verstärkt auf Qualifizierung der eigenen Belegschaft. Förderinstrumente wie der Bildungsgutschein, das Aufstiegs-BAföG oder das Qualifizierungschancengesetz sind dabei zentrale Hebel, werden aber von vielen Berechtigten gar nicht oder nur eingeschränkt genutzt.

Wer einen konkreten Kurs sucht, muss bislang oft mehrere Anbieterseiten parallel durchsuchen, Termine abgleichen und Formate vergleichen. Bewertungen sind selten standardisiert, Förderfähigkeit nicht immer auf einen Blick erkennbar.

Mit Filtern und Strukturdaten zu passenden Kursen

Genau hier setzt kursmap an. Auf der Plattform www.kursmap.de können Nutzer aus über 150.000 Kursterminen nach Themengebiet, Ort, Format (Präsenz, Online, Hybrid) und Zeitraum filtern. Inhalte, Dauer, Anbieter und Termine werden vergleichbar dargestellt. Die Plattform ist für Nutzer kostenlos.

Aktuell sind mehrere Bildungsanbieter auf kursmap vertreten – von klassischen IT-Schulungen über SAP- und CAD-Themen bis zu Projektmanagement, Führung, BWL und Gesundheit. Die Daten werden über strukturierte Schnittstellen wie die IWWB/InfoWeb-Weiterbildung-API mit den Anbietern synchronisiert.

„Wir wollen die Suche nach einer passenden Weiterbildung so einfach machen wie die Suche nach einem Flug oder einem Hotel“, erklärt Gründer Dariusz Opitek. „Wer sich beruflich entwickeln will, soll nicht an einer zersplitterten Anbieterlandschaft scheitern, sondern Angebote schnell vergleichen und eine fundierte Entscheidung treffen können.“

Bootstrapped aus München – mit klarem Fokus auf den deutschen Weiterbildungsmarkt

kursmap wurde im Jahr 2025 in München von Dariusz Opitek gegründet und finanziert sich bisher vollständig aus eigenen Mitteln. Mittelfristig soll das Angebot um zusätzliche Funktionen für Personalabteilungen und Bildungsanbieter erweitert werden, darunter strukturierte Vergleichsansichten und tiefergehende Filter für Förderfähigkeit.

Über die reine Kurssuche hinaus stellt kursmap im Ratgeber-Bereich unter www.kursmap.de/ratgeber redaktionelle Inhalte zu Förderprogrammen, Zertifizierungen und Lernmethoden bereit – mit dem Ziel, Berufstätigen Orientierung im weit verzweigten deutschen Weiterbildungsmarkt zu bieten.

Über kursmap

kursmap ist eine Vergleichsplattform für berufliche Weiterbildung in Deutschland. Sitz des Unternehmens ist München. Die Plattform bündelt über 150.000 Kurstermine von mehreren Bildungsanbietern und ermöglicht es Berufstätigen, Personalverantwortlichen und Arbeitgebern, passende Weiterbildungen nach Thema, Region, Format und weiteren Kriterien zu vergleichen.

Kontakt

kursmap GmbH

Dariusz Opitek

Agnes-Bernauer-Straße 151

80687 München



http://kursmap.de

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