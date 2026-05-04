Münchner Unternehmer zahlt Kunden Geld, damit sie echte Sprecher buchen

Das Münchener Unternehmen bodalgo zahlt Kunden 10 Euro pro Casting und setzt damit ein Zeichen für echte Sprecher in Zeiten von KI-Stimmen.

KI-Stimmen verändern die Medien- und Produktionsbranche rasant. Was für Auftraggeber oft nach schneller und günstiger Lösung klingt, wird für professionelle Sprecherinnen und Sprecher zunehmend zur existenziellen Herausforderung: Immer mehr Produktionen testen synthetische Stimmen oder ersetzen menschliche Stimmen gleich ganz.

Das Münchner Unternehmen bodalgo will jetzt ein bewusstes Gegenzeichen setzen und arbeitet an einem 10-Euro-Bonus für jedes Sprecher-Casting.

Die Idee ist einfach: Wer echten Stimmen eine Chance gibt, soll dafür belohnt werden.

„Natürlich können wir die technische Entwicklung nicht aufhalten“, sagt Armin Hierstetter, Gründer von bodalgo. „Aber wir können daran erinnern, dass eine echte Stimme deutlich kann als künstliche Stimmen. Eine echte Stimme bringt Erfahrung, Gefühl, Timing, Persönlichkeit und Authentizität mit. Genau das macht professionelle Sprecherarbeit wertvoll.“

bodalgo vermittelt seit fast zwei Jahrzehnten professionelle Sprecher-Castings online. Auftraggeber können dort Projekte einstellen und passende Stimmen aus der internationalen Sprecher-Community finden. Mit dem neuen Bonus will das Unternehmen echte Castings attraktiver machen und gleichzeitig ein sichtbares Signal an die Branche senden.

Damit ein Casting für den Bonus zählt, muss es im Aktionszeitraum veröffentlicht werden. Außerdem muss am Ende die Sprecherin bzw. der Sprecher auch gebucht werden.

„Es geht explizit nicht darum, KI pauschal zu verteufeln“, so Hierstetter. „Aber wenn professionelle Stimmen immer unsichtbarer werden, verliert die Branche etwas. Wir möchten Auftraggeber daran erinnern, dass hinter jeder guten Stimme ein Mensch steht, der sein Handwerk versteht.“

Der Casting-Bonus ist damit mehr als eine Verkaufsaktion. Er ist ein kleines wirtschaftliches Signal in einem großen Umbruch: zugunsten menschlicher Kreativität, professioneller Sprecherarbeit und der Entscheidung, nicht jede Stimme durch Software zu ersetzen, nur weil es möglich ist.

Über bodalgo

bodalgo ist eine 2008 in München gegründete Online-Plattform für professionelle Sprecher-Castings. Auftraggeber finden über bodalgo Sprecherinnen und Sprecher für Werbung, E-Learning, Imagefilme, Games, Hörbücher, Telefonansagen und viele weitere Produktionen.

Über bodalgo.com

bodalgo ist eine mehrfach preisgekrönte Online-Casting-Website, die 2008 von Armin Hierstetter gegründet wurde. bodalgo ermöglicht es Kunden, die perfekte Stimme für Audio-/Videoproduktionen zu finden. Als kostenloser Service für Kunden macht bodalgo diesen Prozess effizient und einfach. bodalgo verfügt über mehr als 13.000 professionelle Sprecherinnen und Sprecher in mehr als 80 Sprachen sprechen und hat bereits über 60.000 Projekten geholfen, die perfekte Stimme zu finden.

bodalgo wurde sechs Mal in Folge mit dem One Voice Award für die „Best Voice Job Web Site of the Year“ ausgezeichnet.

Kontakt

bodalgo

Armin Hierstetter

Güllstraße 4

80336 München

015123439519



https://www.bodalgo.com

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