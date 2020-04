Multiconnect und 3CX bauen Partnerschaft aus

3CX & Multiconnect bieten UC-Lösungen für beste CX aus einer Hand.

Der Münchner Telekommunikationsanbieter Multiconnect GmbH verstärkt im Rahmen seiner #CXfirst Strategie sein Engagement im Bereich Unified Communications (“UC”). Unter dem Motto “Multichannel + Multidevice = Multiconnect” hat Multiconnect in Zusammenarbeit mit seinem Technologiepartner 3CX eine innovative All-in-One-Lösung für UC auf den Markt gebracht.

Dabei profitieren Kunden davon, dass sie bei Multiconnect sowohl die Software, das Hosting und Telekommunikationsservices beziehen können, oder in anderen Worten für UC nur noch einen Ansprechpartner haben, der sich um dieses gesamte Themengebiet kümmert. Als Kundenkontaktkanäle stehen Telefonie, Video und Chat zur Verfügung und das friktionslos für alle Endgeräte.

Manfred Artmeier, Chief Commercial Officer der Multiconnect, hebt dabei besonders die Funktionsfähigkeit der App hervor. “Mich freut, dass unsere Technologiepartnerschaft mit 3CX nun so viele Früchte trägt. Mich begeistert dabei besonders die App, die so ziemlich alle Funktionalitäten der Office-Telefonie 1:1 aufs Smartphone bringt – inkl. Conferencing, Video und Chat. Das wird gerade in Zeiten von Homeoffice das neue State of the Art.”

Zudem stellt Manfred Artmeier, die kommerziellen Vorteile der Lösung heraus: “mit der inkludierten EU Flat Rate, Rufnummern, dem IP-Anschluss und dem Hosting haben unsere Kunden keine weiteren Ausgaben für UC mehr. Genau diesen Wunsch nach Kostentransparenz und Vereinfachung habe ich in vielen Kundengesprächen immer wieder raushören können, dem kommen wir nun sehr gerne nach.”

Eine Vielzahl von Schnittstellen in andere Systeme (bspw. CRM-Systeme) rundet die Kompatibilität der Lösung in die Systemwelt der Multiconnect Kunden ganzheitlich hab.

Preislich bleibt Multiconnect seiner Maxime treu, das heißt, auch für diese Produktgruppen werden keinerlei Set-Up- und Einrichtungsgebühren fällig. Die Kosten für die Lösung ermittelt sich lediglich aus einer Nutzungsgebühr je User und einer Service Fee je Kunden / Account, so wird die Lösung pro User ab 7,99 EUR zu haben sein. Die Service Fee beginnt bei lediglich 59 EUR. Eine kostenlose 10-tägige Probezeit garantiert zudem, dass Kunden sich sicher sein können, dass die Lösung für sie echte Mehrwerte liefert. Mehr dazu ist hier auf den Webseiten der Multiconnect zu finden: https://multiconnect.de/3cx-by-multiconnect/

Die Multiconnect GmbH ist einer der Marktführer für Telekommunikationsservices im deutschsprachigen Raum – gerade in Verbindung mit der Lösungsplattform iMos®.

Mit Ihren Geschäftsfeldern liefert Multiconnect Lösungen und Produkte “aus einer Hand” und deckt die ganze “Call Journey” eines Kunden ab: Von der Identifikation des Anrufgrundes mit Multiconnect Call Tracking bis hin zur effektiven Anrufverteilung mit der Cloud ACD iMos® Contact.

Dank mehr als 300 Geschäftskunden erwirtschaftet die Multiconnect über 20 Mio. EUR Jahresumsatz und darf auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken – im Mai 2019 feierte das Unternehmen das 20-jährige Firmenjubiläum.

