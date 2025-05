Multimedialer Vortrag und Buchvorstellung „Allein mit dir in deiner Arktis“ am 05. Juni 2025 in Eningen

Eningen. Arktis. Das Gesundheitsforum Eningen e.V. lädt die Bürger ein und möchte den Blick auf die Themen Wohlbefinden, Glück und Erfüllung und die gesundheitliche Wirkung des persönlichen „mindsets“ lenken. Der multimediale Vortrag und die Buchvorstellung des Eninger Buchautoren Volker Feyerabend wird in einer besonderen Erzählweise, vielfältigen Coaching Erfahrungen und Erlebnissen in der Arktis multimedial untermalt. Interessierte Menschen lernen Neues über den dynamischen Prozess der Selbstreflexion, den Weg der Weiterentwicklung und Pflege. Mit anschaulichen Tipps, Fragen, Ritualen und Denkweisen können sich die Zuhörer inspirieren lassen und sich auf ihrer Reise begleiten lassen.

„Wir waren sofort begeistert, als wir über die Buch-Neuerscheinung des Eninger Autoren Volker Feyerabend hörten und luden ihn direkt ein. Wir freuen uns auf einen besonderen Abend, spezielle Einblicke in das außergewöhnliche Buch, seine spannenden Erfahrungen und Erlebnisse aus der Arktis und weltweit. Auch die beeindruckenden Bilder und Kurzvideos werden die Zuhörer sicher in ihren Bann ziehen,“ so Veronika Bittner-Wysk, Vorsitzende des Gesundheitsforum Eningen e. V.

Die Buch-Neuerscheinung von Volker Feyerabend „Allein mit dir in deiner Arktis“ ist ein wegweisender Begleiter für alle, die ihr Leben und ihre eigene Entwicklung aktiv gestalten und innere Hindernisse und Blockaden überwinden möchten. In dem sich selbsterklärendem Werk aus der Praxis, kombiniert der Autor fundierte Coaching-Themen und -Techniken mit persönlichen Erfahrungen und gibt anschauliche Tipps, stellt Fragen, neue Rituale und Denkweisen vor, die einen dynamischen Prozess zur Selbstreflexion, Weiterentwicklung und Verbesserung des Wohlbefindens, Erfüllung und Gesundheit begleiten.

Volker Feyerabend, Unternehmer aus Eningen, ist ein erfahrener Coach und Trainer mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Mit seiner Lebenserfahrung als Führungskraft, Dozent und Guide ist er im Personal Coaching unterwegs. Durch sein beeindruckendes langjähriges soziales Engagement – speziell für das Thema Gesundheit – in der Gemeinde Eningen und der Region Reutlingen, sorgt er für viel Aufmerksamkeit auf das wichtige Thema. Gepaart mit seinem vielfältigen Business-Erfahrungsschatz, Lebenserfahrung und der Leidenschaft zur Zusammenarbeit mit Menschen, hat er seine Fertigkeiten der begleiteten Persönlichkeitsentwicklung perfektioniert.

Mit seinem SPARTANER-Team.de arbeitet er fächerübergreifend und bezieht Glück-, Lebensbalance- und Gesundheitsansätze mit ein. An der interaktiven Lesung im Gesundheitszentrum Eningen (GZE), teilt er seine Erkenntnisse und garniert diese mit arktischen Erlebnissen als Seefahrer, Life Coach, Sportler, Personal Trainer und Guide. Erst kürzlich lud die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ihn als außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeit und Person des öffentlichen Lebens zu einer Vortragsreihe ein. Auch als Redner, Moderator und Hochschuldozent ist er aktiv. Beispielsweise unterstützt er Studenten bei Projekt-, Fach- und Persönlichkeitsentwicklungsthemen und Workshops.

„Das Umfeld, die gesellschaftlichen Entwicklungen, Stress, die zunehmenden Auswirkungen auf die Gesundheit und die besonderen Erfahrungen von Volker Feyerabend, veranlassten uns dazu, einen solchen Abend anzubieten. Viele sind sich nicht bewusst, welchen Einfluss unser Verhalten und Denkweisen haben. Wir hoffen mit dem Abend, interessierte Menschen nicht nur zu unterhalten, sondern auch erste hilfreiche Impulse zu geben“, so Gesundheitsforum Vorständin Veronika Bittner-Wysk.

Auch für weitergehende oder persönliche Fragen zu seinem Selbstcoaching und Selbstreflexion-Ratgeber wird der Fachexperte zur Verfügung stehen. Das bisherige große Interesse an den Veranstaltungen des Gesundheitsforums zeigt, dass der gesundheitliche Wissensbedarf in der Gesellschaft sehr hoch ist. Alle interessierten Personen sind bei der Veranstaltung willkommen und sollten die Plätze nicht ausreichen, soll ein weiterer Abend angeboten werden. Merken Sie sich daher den 05. Juni, 19 Uhr im Gesundheitszentrum Eningen, In der Raite 4 für den Informationsabend des Gesundheitsforums vor. Kommen Sie vorbei.

Weitere Informationen:

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

https://spartaner-team.de/unser-buch/

https://spartaner-team.de/volker-feyerabend-buch-autor/

www.facebook.com/GesundeGemeindeEningen

Gesundheitsforum Eningen e.V. – Wer wir sind und was wir wollen:

Zum Verein: Gegründet im November 1997 hat der Verein ungefähr 50 Mitglieder des Gesundheitswesens aus, in und um Eningen unter Achalm.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, indem das Gesundheitsbewusstsein der Menschen gestärkt, der Umgang mit bestehenden Krankheiten erleichtert und erkrankten Menschen mit fachlicher Unterstützung geholfen werden soll.

Aktivitäten des Vereins: Regelmäßige Vorträge und Informationsveranstaltungen, kompetente Beratung in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder.

Mit-Organisation der Eninger Gesundheitstage, Patenschaft Sturzpräventionsgarten Calner Platz. Kooperation, gegenseitige Anerkennung und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patienten.

Wir wünschen uns weiterhin viel Interesse und Anregungen aus der Bevölkerung

zu allen Gesundheits-Themen! Gerne ihre Mitgliedschaft, Mitarbeit oder finanzielle Unterstützung!

Firmenkontakt

Gesundheitsforum Eningen e.V.

Veronika Bittner-Wysk

Rathausplatz 8

72800 Eningen – Reutlingen

07121-820631



http://www.gesundheitsforum-eningen.de

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

07121-9809911



https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.