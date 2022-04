Mushe (XMU) wird eine harte Konkurrenz für Decentraland (MANA) und The Sandbox (SAND) darstellen

Mushe (XMU) plant derzeit seine Markteinführung und wird Decentraland (MANA) und Sandbox (SAND) harte Konkurrenz machen. Das futuristische Token wird interoperabel sein und gleichzeitig Kompatibilität mit mehreren Metaversen bieten, um den Anlegern eine spannende und vielfältige Erfahrung zu bieten. Allerdings kann die Konkurrenz nicht mithalten. Wenn Sie mit dem Angebot von Mushe nicht mithalten können, könnten MANA und SAND erheblich an Wert verlieren, wenn XMU die Kryptoszene erobert.

Sandbox und Decentraland haben beide einen holprigen Start ins Jahr 2022 mit massiven Wertverlusten ihrer Token erlebt. Die meisten würden zustimmen, dass der Wert wahrscheinlich aufgrund des allgemeinen Mangels an Freiheit, den die Token bieten, gesunken ist. Keine der beiden Optionen ist ein deflationärer Token, was für langfristige Investoren einen erheblichen Nachteil darstellt. Während es für Day-Trader vielleicht keine große Sache ist, sehen diejenigen, die an einem langfristigen Kauf und Halten interessiert sind, nicht unbedingt den Wert dieser Token. Wenn Anleger den Wert einer Sache nicht sehen, investieren sie kein Geld mehr in sie, was letztlich dazu führt, dass sie noch weniger wert ist als zuvor. Natürlich ist dies ein wachsendes Problem für Sandbox und Decentraland. Beide Token versuchen, ihren Wert zu erhalten, während sie aufgrund ihrer Nachteile mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen haben.

Während die beiden weiterhin turbulente Zeiten erleben, freut sich Mushe darauf, von der Tatsache zu profitieren, dass die meisten Metaverse-Währungen derzeit gut abschneiden und der Sektor im März ein ordentliches Wachstum verzeichnete. Das Token-Projekt ist bereit für den bevorstehenden Vorverkauf am 18. April. Während des Vorverkaufszeitraums ist es für Investoren die absolut beste Zeit, um an Bord zu kommen, da sie Zugriff zum speziellen Einführungspreis von 0,005 USD pro Token haben. Der schockierend niedrige Preis gilt für Inhaber, die am ersten Tag des Vorverkaufs teilnehmen. Der Wert wird im Laufe der 77 Tage des Vorverkaufs ansteigen, um bis zum 4. Juli den angestrebten Startpreis von etwa 0,05 USD zu erreichen.

Mushe hat vor, sich von anderen Krypto-Token auf dem Markt abzuheben, indem es niedrigere Gebühren und zusätzliche Vorteile bietet, die die Nutzer genießen können, etwas, was andere Kryptowährungen nicht tun. Dieser futuristische Token wurde mit der Layer_0-Technologie entwickelt und bietet unübertroffene Sicherheit auf jeder Blockchain. Durch das Angebot von Markenprodukten wird Mushe seinen Namen bekannt machen, um seine Reichweite zu erhöhen und mehr Investoren anzusprechen.

Mit der Möglichkeit, am ersten Tag des Vorverkaufs für nur 0,005 USD in den Token der Zukunft zu investieren, sollte jeder, der an einer Investition mit der Chance auf eine höhere Rendite interessiert ist, den Kauf der XMU-Token in Betracht ziehen. Durch den Kauf und das Halten der Token können Anleger ihr Vermögen vermehren und auf lange Sicht von einer kleinen, aber intelligenten Investition immens profitieren.

Wenn Sie Informationen über Investitionen in Mushe (XMU) wünschen, besuchen Sie www.mushe.world, wo Sie sich anmelden und weitere Informationen über den neuesten Token erhalten können, der die Welt der Kryptowährungen im Sturm erobern wird.

