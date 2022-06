Musical „Fateeva Inn“ – Momente, die Du nie vergisst!

Für alle Musical – Liebhaber und Fans des Institutes Green Voices ! Das 3. Musical aus dem Hause Green Voices geht an den Start:

„Fateeva Inn“ – Momente, die Du nie vergisst

In dem alten, halb zerfallenen Hotel „Fateeva Inn“ schlummern im Verborgenen einige verschwiegene Geheimnisse.

Abgeschieden in dem kleinen, irischen Örtchen Moyvilla ist es Zeitzeuge einer lang vergangenen Katastrophe.

Keine Gäste, dafür Kobolde, die nachts in ihm umhergeistern, wird es aus seinem trüben Dasein gerissen und zum Dreh- und Angelpunkt von 9 Protagonisten, deren Leben sich schlagartig verändert.

Es wird zum Mittelpunkt von Momenten, die nie wieder vergessen werden können und einer erneuten Katastrophe, der – so scheint es -, diesmal niemand entkommen kann.

Neun Protagonisten entführen uns in vier Akten in die schicksalhaften Momente ihres Daseins.

Momente, die ihr ganzes Leben schlagartig verändern: Liebe, Lust, Eifersucht, Geburt, Leben und Tod.

Begleitet werden sie musikalisch von einem kleinen Orchester.

Zu Gehör gebracht werden 25 neue Kompositionen aus der Feder der Autorin des Stückes: Joy C Green.

Erleben Sie unsere Uraufführungen am Fr, 1. und Sa, 2. Juli 2022, jeweils ab 20 – 22.30 Uhr in der Kulturetage Messestadt

Erika-Cremer- Strasse 8, 81829 München

Tel: 089-998868930

Kartenpreise: 14.-EUR/10.-EUR

Karten erhalten Sie über das Reservierungsportal auf der Homepage: www.kulturzentrummessestadt.de

©greenvoices2022/Joy C. Green – www.greenvoices.de

www.fateevainn.de

Sunshine Agentur

Für Künstler- und Eventmanagement

Kontakt

Sunshine Agentur Für Künstler- und Eventmanagement

Janina Homann

Smetanastraße 6a

81245 München

0176 – 41 88 44 85

info@sunshine-agentur.de

http://www.sunshine-agentur.de

Bildquelle: greenvoices2022/Joy C. Green