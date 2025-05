Musik für Kinderherzen – Charity-Projekt

Finanzierungsexperte Oliver Mildenberger startet Herzensprojekt „1000 Wohnzimmerkonzerte“

Wiesbaden, 1. Mai 2025 – Aus einer Idee beim „Founder Summit 2024“, einem jährlichen Event für Gründer, Unternehmer und Entrepreneure, ist ein Herzensprojekt geworden: Oliver Mildenberger, Finanzierungsexperte und leidenschaftlicher Musiker, hat sich ein ehrgeiziges und zugleich zutiefst inspirierendes Ziel gesetzt – 1000 Wohnzimmerkonzerte ohne Gage bis zu seinem 80. Geburtstag.

Was als spontane Eingebung begann, nimmt nun konkrete Formen an: Im ersten Jahr seines Projekts hat Oliver bereits 14 Konzerte gespielt und dabei rund 6.000 Euro an Spenden für Kindereinrichtungen gesammelt. Die Auftritte reichen von Wohnzimmern über Hochzeiten bis hin zu Firmenfeiern – überall dort, wo Menschen zusammenkommen und Musik verbindet.

Der 53-jährige Wiesbadener verbindet mit diesem Projekt seine zwei großen Leidenschaften: Musik und soziales Engagement. Seit über 15 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich für das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden – nun möchte er auch mit seiner Stimme und Gitarre ein Zeichen setzen.

„Ich will mit Musik nicht nur Herzen berühren, sondern auch Gutes bewirken“, sagt Mildenberger. „Wenn aus einem Lied ein Lächeln und aus einem Konzert eine Spende wird, dann ist das für mich die schönste Form der Dankbarkeit und Erfüllung – pure Glücksmomente.“

Jeder kann Teil dieses Projekts werden: Privatpersonen, Firmen, Vereine und Institutionen können Oliver für einen 90-minütigen Auftritt buchen – ohne Gage. Die einzige Bitte: Wer möchte, kann freiwillig für eine karitative Kinderorganisation seiner Wahl spenden. Der Anlass des Konzerts spielt dabei keine Rolle – vom Sommerfest bis zur Wohnzimmer-Session ist alles möglich. Oliver spielt die Songs seiner Lieblingsband, den EAGLES, aber auch Titel von Supertramp, der Little-River-Bank & Elton John…

Infos und Buchungen unter:

www.olivermildenberger.com

phone 0170 249 21 24

mail: bauficoaching@outlook.de

Über Oliver Mildenberger

Oliver Mildenberger ist Finanzierungsexperte, leidenschaftlicher Musiker und langjähriger Ehrenamtler. Mit dem Projekt „1000 Wohnzimmerkonzerte“ bringt er Musik und Menschlichkeit zusammen – mit Herz, Hingabe und jeder Menge Gitarrensaiten.

Ehrenamtliches Engagement für den guten Zweck

