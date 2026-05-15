Musikforum Kastellaun sucht musikpädagogische Fachkraft

Das Musikforum Kastellaun sucht ab August 2026 eine musikpädagogische Fachkraft für Chorarbeit und musikalische Bildung.

Ab Mitte August 2026 ist am Musikforum Kastellaun eine Stelle als musikpädagogische Fachkraft mit einem Umfang von 35,5 Wochenstunden zu besetzen. Gesucht wird eine Person, die Freude an chormusikalischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie Chören mitbringt und ein innovatives Chorprojekt im Hunsrück mitgestalten möchte.

Das Musikforum Kastellaun steht für vielfältige Chormusik mit Menschen aller Altersgruppen und einem besonderen Schwerpunkt auf der Kinder- und Jugendarbeit. Ziel ist es, Menschen durch Musik zu verbinden und aus vielen Stimmen einen gemeinsamen Klang entstehen zu lassen. Konzertprojekte, Proben und Chorreisen durch Europa prägen das musikalische Leben des Vereins ebenso wie die Gemeinschaft im Alltag. Im Hunsrück engagiert sich das Musikforum mit einem breiten Kulturangebot für die gesamte Region und versteht sich als Ort, an dem Respekt, Verbindlichkeit und Freude am Miteinander gelebt werden.

Ein Teil der Stelle – 14,5 Wochenstunden – umfasst die Mitarbeit beim Aufbau eines Kompetenzzentrums für Chormusik. Dazu zählen Aufgaben wie Stimmbildung, Chorleitung, die Entwicklung neuer Formate für Jungen- und Männerstimmen, Workshops sowie die Ausbildung von Chorleitungen. 21 Stunden in der Woche sind für den unterstützenden vokalen Musikunterricht an Grundschulen und in Kindertagesstätten reserviert.

Das Musikforum bietet eine Festanstellung mit attraktiver Vergütung sowie Möglichkeiten zur eigenen Schwerpunktsetzung. Unterstützt werden außerdem Fort- und Weiterbildungen. Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet, eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt. Bei einem Umzug in die Region wird Unterstützung angeboten, sowie die Erstattung der Fahrtkosten zwischen den Einsatzorten.

Erwartet werden eine musikpädagogische Qualifikation, praktische Erfahrung in Chorleitung und Stimmbildung sowie Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Eigenverantwortliches Arbeiten, kreative Ideen, ein Führerschein der Klasse B und sehr gute Deutschkenntnisse werden ebenfalls vorausgesetzt.

Bewerbungen nimmt das Musikforum Kastellaun per E-Mail an volker.klein@musikforum-kastellaun.de entgegen. Weitere Informationen gibt es unter https://www.musikforum-kastellaun.de oder telefonisch bei Volker Klein unter 0171 3718665.

Erstveröffentlicht am 15. Mai 2026 unter https://singendesland.de/musikforum-kastellaun-sucht-musikpaedagogische-fachkraft/30431

Beitrag veröffentlicht für das Musikforum Kastellaun.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2026: 77 Jahre Tradition und Zukunft. Partner und Dienstleister für die Chorkultur.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 1.000 Chören und ihren rund 60.000 Mitgliedern, davon annähernd 26.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz strebt stets eine enge Zusammenarbeit und intensive Kommunikation mit politischen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören an.

Firmenkontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz e. V.

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696



https://singendesland.de

Pressekontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696



https://singendesland.de

Bildquelle: Volker Klein