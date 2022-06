My Hopes – Revolution für Immobilienbesitzer, Handwerker & Dienstleister weltweit

Immobilien gehören zu den wichtigsten Investitionsmöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt. Ist der Wohnsitz nicht am Ort der Immobilie, stellt das Finden guter und loyaler Mitarbeiter und Handwerker oft eine Herausforderung dar. Oftmals haben jene Handwerker und Dienstleister nämlich keine gute Internetpräsenz und sind demnach nicht ohne Weiteres zu finden. Silke Greiner von der Agentur SG-Consult stand selbst vor diesem Problem und suchte eine Lösung. Sie wollte ähnliche oder gleichen Arbeiten an Immobilien weltweit strukturieren und mit lokalen Lösungen verbinden. Herausgekommen sind die My Hopes Website www.sg-consult.online und die My Hopes App www.sg-consult.app. Die einzelnen Buchstaben von HOPES stehen dabei für Haus – Organisation – Pflege – Energie – Service und bringen direkt zum Ausdruck, welche Bereiche abgedeckt werden.

Die My Hopes Website für Handwerker und Dienstleister

Silke Greiners Website richtet sich zum einen an Handwerker und Dienstleister rund um die Immobilie und zum anderen an Besitzer von Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung oder Ferienimmobilie.

Handwerker und Dienstleister, die auf der Suche nach Kundschaft sind, können auf der My Hopes Website ein kostenloses Profil anlegen oder sich als Partner prominent präsentieren. So ermöglicht die Website auch bei kleinem oder gar ohne Budget zielgerichtet für das eigene Unternehmen Werbung zu machen.

Die My Hopes Website für Immobilienbesitzer

Dank der My Hopes Website haben zukünftige Immobilienbesitzer zur rechten Zeit alles zur Hand. Ob Hauskauf oder Verwaltung der Immobilie, ob Vermietung, Renovierung, Reparatur, Pflege von Pool und Garten oder Möblierung: Die Website bietet lokale Informationen und stellt Unternehmen vor. Sie erleichtert das Auffinden von Rechtsanwälten und Steuerberatern ebenso wie das von Handwerkern oder von Unterstützung bei Reinigung und Pflege der Immobilie. Der Nutzer wird entweder bei den Partnern von My Hopes oder den Dienstleister-Profilen fündig oder er nutzt komfortabel die Suchfunktion von Google Maps, die direkt auf der Seite integriert ist.

Die Services der My Hopes App

Bei der My Hopes App handelt es sich genau genommen um eine Appsite, die übers Internet aufgerufen werden kann, weshalb nicht zwingend ein Download aus dem App Store oder von Google Play nötig ist.

Nicht jedes Unternehmen hat die Möglichkeit eine eigene Webseite oder App zu erstellen. In der global vernetzten Welt von heute kommt man als Unternehmer hinsichtlich Kundenakquise, Online-Vertrieb und Marktplatzierung aber nicht mehr an einer Online-Präsenz vorbei. Für dieses Dilemma stellt die My Hopes App eine einfache und effektive Lösung vor: Unterstützung beim Erstellen einer Webseite oder einer eigenen App und auch Online-Marketing gehören zu den Serviceleistungen, die Vermieter, Handwerker und Dienstleister als Agenturleistung über die App in Anspruch nehmen können. Die Aufnahme ins My-Hopes-Netzwerk ist im Leistungsumfang natürlich ebenfalls enthalten.

Von der My Hopes Netzwerkstärke profitieren

Haben Sie ein Unternehmen mit immobilienbezogenen Dienstleistungen? Besitzen Sie eine oder mehrere Immobilien? Dann ist das Netzwerk aus Immobilienbesitzern und Dienstleistern genau das Richtige für Sie. Wählen Sie den sicheren Weg und schließen Sie sich dem My-Hopes-App-Netzwerk an. Mit dieser Entscheidung wird Ihr Unternehmen bei passenden Suchanfragen angezeigt. Damit stärken Sie Ihre Kundenakquise und können Ihre Arbeitsqualität, Produkte und Verlässlichkeit in gehobenem Rahmen online präsentieren.

My Hopes ist ein Projekt der SG-Consult.online, das Immobilienbesitzer mit Handwerkern und Dienstleistern vernetzt, und zwar national und international. Zudem bieten Website ( www.sg-consult.online) und App ( www.sg-consult.app) Informationen rund um das Thema Immobilien und Hilfestellungen für Vermieter und Unternehmer. Webseiten- und App-Erstellung sowie Online Marketing runden das breit gefächerte Angebot ab.

