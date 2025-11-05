myCyberBot.ai bringt KI-Chatbots auf jede Website

einfach integrierbar, DSGVO-freundlich und planbar im Budget

Issum, 5. November 2025.

Mit myCyberBot startet eine neue, datenschutzfreundliche KI-Chatbot-Lösung für Unternehmen, die Kundenanfragen schneller beantwortet, Support entlastet und Conversions steigert – ohne Kompromisse bei Compliance und Markenauftritt. Der Chatbot lässt sich in Minuten per Code-Snippet in Websites und Apps einbinden und nutzt auf Wunsch ausschließlich die Inhalte des Unternehmens (z. B. PDFs und URLs), gehostet auf EU-Servern.

„Unternehmen wollen die Vorteile von KI – aber mit klaren Spielregeln für Datenschutz, Kontrolle und Kosten. Genau das liefert myCyberBot: präzise Antworten aus den eigenen Quellen, transparente Löschkonzepte und ein Budget, das nicht aus dem Ruder läuft“, sagt Marc Langenstein, Gründer von myCyberbBot.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

-Einfache Integration: Per Code-Snippet schnell eingebunden; funktioniert in gängigen CMS- und Shop-Umgebungen.

-Eigene Inhalte, verlässliche Antworten: Der Chatbot arbeitet mit bereitgestellten PDFs und URLs und kann Quellen auf Wunsch transparent ausweisen.

-DSGVO-freundlich & EU-Hosting: Speicherung und Verarbeitung auf EU-Servern; klare Aufbewahrungs- und Löschregeln; Zugriff über Rollen und Freigabelisten.

-Schnell & hilfreich: Kurze Reaktionszeiten, zielgerichtete Rückfragen und markenkonformer Tonfall für Support, Sales und Self-Service.

-Planbare Kosten: mcp-Points als fixes Monats- oder Jahresbudget – flexibel skalierbar, ohne Kostenüberraschungen.

-Transparenz & Kontrolle: „Ihre Daten – Ihre Regeln“: keine Weitergabe oder Training fremder Modelle ohne ausdrückliche Zustimmung.

Typische Einsatzszenarien

-Kundensupport & Help Center: Beantwortung wiederkehrender Fragen, Entlastung des Teams, 24/7-Verfügbarkeit.

-Vertrieb & Lead-Qualifizierung: Schnelle Produkt-/Leistungsinformationen

-Onboarding & HR-Self-Service: Interne Richtlinien, Formulare und Prozesse verständlich aufbereitet.

-Events & Messen: Besucher-/Aussteller-Infos, Agenda-Hinweise und Live-Updates in Echtzeit.

Verfügbarkeit & kostenloser Test

Unternehmen können myCyberBot kostenlos testen: Es lassen sich bis zu 5 PDFs und 5 URLs bereitstellen, aus denen der Chatbot sofort präzise Antworten generiert. So prüfen Teams vorab Relevanz, Tonalität und Nutzen im eigenen Kontext – ohne technischen Aufwand.

Preise

Das Preismodell basiert auf mcp-Points: ein planbares Budget, das monatlich oder jährlich gebucht und bei Bedarf erweitert werden kann. So bleiben Kosten transparent – von der Pilotphase bis zum Roll-out.

Zitat für Redaktionen (Optional)

„Transparenz schafft Vertrauen. Deshalb zeigt myCyberBot auf Wunsch Quellenhinweise in Antworten und protokolliert, welche Inhalte genutzt wurden. Das Ergebnis: ein hilfreicher Assistent, der zur Marke und zur Compliance passt“, so Marc Langenstein, Gründer von myCyberBot.

Über myCyberBot

myCyberBot ist eine KI-Chatbot-Plattform für Unternehmen, die Wert auf schnelle, präzise und markenkonforme Antworten sowie DSGVO-freundliche Verarbeitung legen. Mit EU-Hosting, klaren Löschkonzepten und einem einfachen Integrationsansatz verbindet myCyberBot technische Exzellenz mit pragmatischer Umsetzung – für Support, Vertrieb und Self-Service-Anwendungen jeder Größe.

Pressekontakt

Marc Langenstein

myCyberBot.ai

info@mycyberbot.ai

Bildmaterial, Produkt-Screenshots und weitere Informationen stellen wir Redaktionen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Kontakt

myCyberBot

Marc Langenstein

Pauenweg 39

47661 Issum

01706804367



http://www.mycybrebot.ai

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.