N47 wird Teil der Ardelin Gruppe – Strategischer Wachstumsschritt für Schweizer IT Dienstleister

Das Schweizer Technologieunternehmen N47 schliesst sich der Ardelin Gruppe an – einer Allianz führender IT-Dienstleister mit über 280 Mitarbeitenden an sieben Standorten in Europa und Asien. Für N47 ist die Zugehörigkeit ein strategischer Meilenstein in der Weiterentwicklung des Unternehmens und stärkt seine Position als Digitalisierungspartner in der Schweiz und im DACH-Raum.

N47 versteht sich als Full-Service-IT-Dienstleister – von der Beratung über die Entwicklung bis hin zum Betrieb. Das Unternehmen konzipiert und realisiert webbasierte Portallösungen für Kunden und Mitarbeitende und integriert diese nahtlos in bestehende Systemlandschaften und Kernsysteme.

Fokus auf individuelle Softwarelösungen und intelligente Datenverarbeitung

N47 bietet darüber hinaus Lösungen für moderne IT-Architekturen, digitale SaaS-Produkte, Cloud-Infrastrukturen und Security-Themen. Technologisch liegt der Schwerpunkt auf Microservices, Right-Speed-Architekturen, intelligentem Data Processing sowie der sicheren Integration von LLM-Technologien.

Als ISO 27001-zertifizierter Anbieter ist das Unternehmen besonders stark in regulierten Branchen wie Banking, Finance, Versicherungen, Industrie 4.0 und Logistik. Mit Blick auf auf die wachsenden Regulierungen im KI Bereiche richtet N47 insbesondere seine KI-Services auf Governance, Sicherheit und geschäftlichen Nutzen aus.

Erweiterte technologische Expertise durch Ardelin

Durch die Zugehörigkeit zur Ardelin Gruppe erhält N47 Zugang zu internationalem Know-how – insbesondere im Microsoft-Ökosystem, mit Kompetenzen in .NET-Entwicklung, Power BI, Microsoft Fabric und Databricks.

„Unsere Zugehörigkeit zur Ardelin Gruppe ist der nächste Meilenstein in unserer Entwicklung – neben der Softwareentwicklung rücken Themen wie KI, Daten und intelligente Systemintegration stärker in den Fokus“, erklärt Daniel Gvozdenac, CEO von N47.

„Wir verbinden Swiss Digital Excellence mit internationaler Umsetzungskraft – und schaffen so noch mehr Wirkung und echte Mehrwerte für unsere Kunden hier vor Ort.“

Über Ardelin

Ardelin ist ein globales Netzwerk führender Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in KI, Data Engineering, BI und Softwareentwicklung. Die Gruppe vereint Spezialist:innen aus mehreren Märkten, um digitale Transformationsvorhaben weltweit effizient umzusetzen.

N47 ist ein Digitalisierungspartner für individuelle Softwareentwicklung, Datenverarbeitung und Systemintegration. Das Unternehmen mit Standorten in Zürich, Freiburg, Konstanz und Skopje unterstützt Organisationen in regulierten Branchen bei der Realisierung komplexer IT-Vorhaben – mit Fokus auf Sicherheit, Skalierbarkeit und Wirkung.

