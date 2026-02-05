Nabelschnurblut könnte Schlüssel für langes Leben sein

Viele Menschen wünschen sich ein langes Leben – aber vor allem ein gesundes Leben. In der modernen Medizin spielt dabei ein Begriff eine immer größere Rolle: Longevity. Damit ist die Verlängerung der gesunden Lebensjahre gemeint.

Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang sind Stammzellen. Sie helfen dem Körper, sich zu erneuern und zu reparieren. Besonders im Fokus stehen heute sehr junge Stammzellen, die bei der Geburt eines Kindes aus dem Nabelschnurblut gewonnen werden können. Gleichzeitig wird oft über „Longevity“ als Lifestyle-Trend gesprochen. Dieser Beitrag erklärt den Zusammenhang von Stammzellen aus dem einzigartigen Nabelschnurblut und Longevity.

1. Altern und Stammzellen: Die Grundlagen einfach erklärt

Unser Körper besteht aus vielen Milliarden Zellen. Manche davon sind Stammzellen. Diese sind etwas Besonderes, weil sie sich teilen und zu verschiedenen Zellarten entwickeln können. So helfen sie zum Beispiel dabei, Blut, Haut oder das Immunsystem zu erneuern.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Anzahl der Stammzellen ab und die Stammzellen arbeiten nicht mehr so gut wie früher. Das bedeutet: Der Körper kann sich langsamer regenerieren. Wunden heilen schlechter, das Immunsystem wird schwächer und das Risiko für Krankheiten steigt.

2. Longevity-Forschung: Was ist heute schon möglich?

Die Forschung zu Stammzellen und gesundem Altern läuft auf zwei Ebenen:

Erstens: Die Ebene der Forschung im Labor (präklinisch). In Tiermodellen hat man gesehen, dass jüngere Stammzellen altersbedingte Schäden teilweise ausgleichen können. Diese Ergebnisse sind spannend, gelten aber noch nicht direkt für den Menschen.

Zweitens: Die Ebene der Forschung am Menschen (klinisch). Es gibt erste Studien mit Menschen, zum Beispiel: zur Stärkung des Immunsystems oder zur Unterstützung der Regeneration.

Wichtig zu wissen: Eine echte Verjüngung oder Lebensverlängerung beim Menschen ist bisher noch nicht bewiesen. Jedoch befinden sich schon viele Anwendungen in der Forschung und die Forschungsaktivitäten in diese Richtung sind so intensiv wie nie zuvor.

3. Prävention: Stammzellen bei der Geburt sichern

Die für Longevity erforschten und darüber hinaus für immer mehr Therapien von schweren Krankheiten wichtigen jüngsten Stammzellen können nur in einem einzigen Moment gesichert werden: 2-3 Minuten nach der Geburt.

Sie können aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe oder der Plazenta gewonnen werden und sie sind biologisch die jüngsten Zellen, die man von einem Menschen gewinnen kann, kaum durch Umweltfaktoren belastet und besonders anpassungsfähig.

Die Entnahme der Stammzellen erfolgt kurz nach der Geburt. Sie ist schmerzfrei und risikolos für Mutter und Kind. Die Stammzellen gelten als ethisch unbedenklich, da sie normalerweise als „klinischer Abfall“ gelten und ohne Zerstörung von Embryonen gewonnen werden. Nach der Geburt werden sie eingefroren und so langfristig gelagert.

Die Einlagerung ist eine vorsorgliche Entscheidung, die die einzigartige Möglichkeit schafft, einem Kind später im Leben eigene, junge Stammzellen für medizinische Therapien oder dann neu erforschte Longevity-Anwendungen zur Verfügung stehen zu können – zum Beispiel in der regenerativen Medizin.

Obwohl eine tatsächliche Lebensverlängerung durch Stammzellen aktuell erst in der spannenden Phase der Erforschung ist, gibt es keine Alternative zur präventiven Stammzelleneinlagerung. Denn der Moment der Geburt ist der einzige Moment, in dem diese jungen Stammzellen gesichert werden können.

Fazit

Stammzellen spielen eine wichtige Rolle in der modernen Medizin – sie werden schon heute in Therapien von mehr als 80 Krankheiten angewendet. Mit Longevity ist nun ein wichtiges weiteres Forschungsfeld hinzugekommen. Aber nicht nur ein Forschungsfeld: Der Trend zum gesunden Altern ist auch ein großer, internationaler Trend. Die vorsorgliche Sicherung von Stammzellen bei der Geburt kann Familien eine zusätzliche medizinische Option für die Zukunft eröffnen, die schmerzlos durchzuführen aber nur in einem sehr kurzen Zeitfenster möglich ist.

Die zukünftigen Forschungserkenntnisse werden zeigen, was alles möglich wird. Gut informierte Entscheidungen, transparente Informationen und verantwortungsvolle Forschung sind der Schlüssel, um das heutige und das zukünftige Potenzial von Stammzellen sinnvoll zu nutzen.

