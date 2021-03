Nach Brust OP schneller wieder fit mit B-Lite Implantaten

Moderne B-Lite Implantate verbinden Volumenzuwachs der Brust mit geringem Eigengewicht

Was sind B-Lite Implantate? Bei B-Lite Implantaten handelt es sich um leichte Brustimplantate. Sie wiegen ein knappes Drittel weniger als herkömmliche Markenimplantate. Während der Aufbau der Hülle hochwertigen Silikonimplantaten gleicht, steckt die entscheidende Innovation in der Füllung. Diese setzt sich aus Silikon und Borosilikat zusammen. Borosilikat findet schon länger im medizinischen Bereich Anwendung.

Die Materialmischung ist mit Luftblasen durchsetzt, die das Volumen bei gleichem Gewicht erhöhen. Der Vorteil der B-Lite Implantate zeigt sich entsprechend am stärksten, wenn eine deutliche Erhöhung des Brustumfangs gewünscht ist. Die Gewichtsreduktion um ein knappes Drittel bedeutet zum Beispiel, dass ein typisches 400 ml Implantat bei gleichem Volumen mit nur 290 g realisiert werden kann.

Warum ist ein geringes Gewicht von Implantaten ein Vorteil?

Je schwerer ein Implantat ist, desto größer ist die Gewichtsbelastung, die von der Wirbelsäule und den umgebenden Muskeln ausgeglichen werden muss. Entsprechend geringer ist die Beanspruchung der Muskulatur durch B-Lite Implantate. Darüber hinaus entlasten leichte Brustimplantate im Vergleich mit schwereren Konkurrenzprodukten das Bindegewebe der Brust. Es kommt deshalb zu einer geringeren Absenkung.

Auch der Heilungsprozess nach der Operation verläuft schneller, sodass die Frau zügiger den Zustand des körperlichen Wohlbefindens zurückerlangt. Des Weiteren senken die B-Lite Implantate das Risiko eines unschönen Narbenverlaufs. Nach Abschluss des Heilungsprozesses bieten leichte Brustimplantate guten Tragekomfort. Er macht sich insbesondere bei Frauen positiv bemerkbar, die regemäßig sportlichen Aktivitäten nachgehen. Auch Tauchen mit B-Lite Implantaten ist unproblematisch. Die Implantate widerstehen dem 13-fachen Druck der physikalischen Atmosphäre.

Haben B-Lite Implantate spezielle Risiken?

Es gibt keine speziellen Risiken, die gegen den Einsatz von B-Lite Implantaten sprechen. Die allgemeinen Risiken entsprechen anderen hochwertigen Implantaten und sind niedriger als bei Varianten minderer Qualität. Das betrifft insbesondere den Auslaufschutz. B-Lite Implantate sind sehr auslaufsicher. Zu den bestehenden allgemeinen Risiken gehören Schwellungen und Blutergüsse nach der Operation, die bei typischem Heilungsverlauf aber schnell abklingen.

Dr. med. Henning Ryssel ist Chirurg und hat seinen Schwerpunkt auf die Schönheitschirurgie gelegt. Behandlungen und Eingriffe wie z. B. Brustvergrößerungen oder Brustverkleinerungen führt der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in seiner Praxisklinik durch.

