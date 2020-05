Nach dem Lockdown – mehr Reisefreiheit mit Solartaschen

Der Lockdown geht dem Ende entgegen und bei vielen steigt die Sehnsucht endlich die geplanten Reisen zu starten. Ist man auf vier Rädern unterwegs oder plant man Freiheitsgefühl bei einem Campingurlaub, dann stellt sich die Energiefrage. Wie erhalten Sie in der grünen Unabhängigkeit den benötigten Strom für Notebook, Handy, Kühlbox und Beleuchtung?

Eine Solartasche bietet die Lösung

Solartaschen oder Solarkoffer ermöglichen es Ihnen, unterwegs genügend Strom zu produzieren, um alle Ihre Geräte zu laden oder Ihr Wohnmobil mit Energie zu versorgen. Faltbare Solarmodule wie Solartaschen und Solarkoffer haben dabei eine ganze Reihe an wichtigen Vorteilen.

Hierzu gehören:

– Die Solarmodule sind sehr leicht zu transportieren: Sie wiegen nur wenige Kilos und haben ein sehr kompaktes Packmaß. In wenigen Griffen bauen Sie sie auf und sammeln direkt Sonnenenergie.

– Da Sie dafür Sonnenkraft nutzen, handelt es sich um eine sehr “grüne” und nachhaltige Energieform.

– Im Vergleich zu einer Solar-Powerbank können Sie deutlich mehr Energie produzieren. Auch die Aufbaubatterie des Wohnmobil kann so geladen werden.

– Die faltbaren Solarmodule können ganz unkompliziert überall aufgebaut werden. Das bedeutet auch: Sie können sie immer genau nach der Sonne ausrichten und auf diese Weise die Sonnenkraft voll ausnutzen.

– Parken im Schatten ist kein Problem wenn Sie die Solartasche neben dem Wohnmobil in die Sonne platzieren.

Wie man sieht hat diese Technik viele Vorteile gegenüber fest installierten Modulen auf dem Dach eines Wohnmobils. Oder Sie dienen als perfekte Ergänzung zu einer bereits fest installierten Solaranlage.

In diesem Ratgeber zu Solartaschen finden Sie alle Fragen beantwortet, um das passende Solarmodul für Ihre Unternehmung zu finden. Geklärt werden die Fragen:

– Welche Leistung hat eine Solartasche?

– Wie teuer ist eine Solartasche?

– Was muss ich zu Akkus und Ladereglern wissen?

– Wie wird ein Solarkoffer angeschlossen?

… und einiges mehr.

Besuchen Sie jetzt die Seite und informieren Sie sich, für Ihren perfekten unabhängigen Urlaub:

https://www.solaranlagen-portal.de/photovoltaik-technik/ratgeber-solartaschen-und-solarkoffer.html

