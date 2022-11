Nach der Wiesn ist vor den Weihnachtsmärkten

V-Partei³ fordert vegane Adventszeit

Das diesjährige Oktoberfest hat es gezeigt: Vegane Optionen auf Freizeitveranstaltungen sind gewünscht und werden angenommen. Die Zahlen der Festzelte belegen das. 40 % aller Currywürste und 20 % der Weißwürste im Hofbräuzelt wurden ohne Tierleid zubereitet. Basierend darauf forderte der Landesverband Bayern der V-Partei³ vom Oberbürgermeister Münchens eine Umstellung aller Gerichte auf der Wiesn.

Veganer die Glocken nie klingen – Fest der Liebe soll endlich so gefeiert werden

Und nun stehen sie wieder vor der Tür: die Weihnachtsmärkte mit Unmengen an tierischen Produkten, allen voran im gastronomischen Sinne. Ob dick belegte Schinkenbrötchen, Pferdebratwurst oder Halbe-Meter-Krakauer im Brötchen, überall auf den Weihnachts- und Adventsmärkten in der Republik stinkt es förmlich nach Tod. Und die Pelz- und Lederwarenstände sind noch nicht mal gemeint.

Was es braucht, ist eine grundlegende Umstellung. Weg vom Tierleid, hin zu einem wahren Fest der Liebe!

Die V-Partei³ fordert den schnellstmöglichen Umstieg zu veganen Advents-, Weihnachts- und sonstigen Freizeitmärkten!

Ab Weihnachten 2023 können UND sollen die Märkte zu 100 % tierleidfrei sein. Damit würde ein starkes Signal für eine bessere und nachhaltigere Zukunft gesendet werden.

Die V-Partei³, gegründet im April 2016, ist die einzige Partei in Deutschland, die den Veganismus als universelles Werkzeug für viele Probleme erkannt hat und diese Vision in den Fokus ihrer Existenz stellt!

Die V-Partei³ wurde am 30.04.2016 in München gegründet.

Ziele sind u.a. der Schutz der Tiere und Hinwendung zur bio-veganen Landwirtschaft sowie soziale Gerechtigkeit z.B. mit einem bedingungslosen Grundeinkommen.

Seit Juli 2022 wird die V-Partei³ vom Führungsduo Derya Laug und Thomas Lörinczy repräsentiert.

