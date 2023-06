Nach sehr herausfordernden und anstrengenden Jahren wie weiter?

Bernhard Sollberger: Glücklich und erfüllt in Zeiten von Corona

Der Ausbruch von Corona hat weltweit wohl kaum einen Menschen unberührt gelassen. Doch wie hat sich dieses welthistorische Ereignis auf unsere Psyche ausgewirkt? Das Virus hat bei vielen Menschen Leid verursacht, aber haben sich dadurch auch Türen geöffnet? Was sind die Chancen, die Corona uns bietet?

„Die Idee, ein Buch über die Glücksforschung zu schreiben, hatte ich bereits vor rund zehn Jahren. Nach dem ersten Lockdown bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es sehr interessant sein könnte, die Ereignisse, um Corona aus dem Blickwinkel der Glücksforschung zu beleuchten, und habe im Sommer 2020 mit dem Schreiben des Buches begonnen“, so der Autor. Der Psychologe beleuchtet in seinem Buch das Phänomen Corona und seine Folgen aus der Perspektive der wissenschaftlichen Glücksforschung. Er stellt Befunde zu den psychologischen Auswirkungen des Virus auf unser Befinden vor und diskutiert sie vor dem Hintergrund von Themen, die für die Glücksforschung zentral sind: positive Emotionen, Charakterstärken, Werte, Ziele – und Glücksfallen. Einfache Übungen zur Förderung des Glücklichseins leiten den Leser an, das eigene Glücksempfinden zu erhöhen.

Dr. Bernhard Sollberger, geboren 1974 und wohnhaft in Bern, studierte von 1995 bis 2002 Psychologie an der Universität Bern, wo er seit 1997 als Hilfsassistent am Lehrstuhl für Lernen und Gedächtnis tätig war. Von 2002 bis zu seiner Promotion im Themenbereich Musik und Emotion im Jahr 2008 war er als Assistent an der Abteilung für Allgemeine Psychologie und Neuropsychologie der Universität Bern tätig. Seit 2010 arbeitet Bernhard Sollberger an der FernUni Schweiz. Er forscht seit über fünfzehn Jahren zu Glück, hält Fachreferate und Kurse im Bereich der Glücksforschung und ist als Komponist und Gitarrist in diversen Musikprojekten aktiv.

Leserstimme:

„Tut einfach gut! … Mich hält dieses Buch noch Tage nach dessen Lektüre auf einem höheren Zufriedenheitslevel: Hierfür danke ich dem Autor bestens!“ (Quelle, Amazon)

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Rezensionsexemplar und werden Sie glücklich!

978-3-03883-166-2, Glücklich und erfüllt in Zeiten von Corona, erschienen im Verlag Schweizer Literaturgesellschaft

Bernhard Sollberger, Taschenbuch, 186 Seiten, 16,00 CHF/ 15,00EUR

Die Schweizer Literaturgesellschaft unterstützt Autorinnen und Autoren, die ihr Buch veröffentlichen möchten und bietet von der Textkorrektur über die Buchgestaltung, das Coverlayout, Druck und Vertrieb bis zum intensiven Marketing alle Dienstleistungen an. Autorinnen und Autoren können ihr Manuskript einfach zur Prüfung einsenden, die Prüfung selbst dauert nur etwa 14 Tage. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

Kontakt

Schweizer Literaturgesellschaft

Rodja Smolny

Rosenbergweg 7a

6300 Zug

041/552 05 30



https://Literaturgesellschaft.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.