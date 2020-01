Nach Weihnachten ist vor Weihnachten – Clever sparen

Jetzt Vergessenes Nachkaufen und Rabatte nutzen

Sparpreise für Weihnachtsware und Deko zum Jahresanfang im Onlineshop clever nutzen und dann am Jahresende Zeit und Nerven sparen: Kennen Sie das – Sie wollten seit September diese oder jene Weihnachtsdekoration im Dekoshop kaufen und haben es dann vergessen. Im Dezember standen Sie während der Weihnachtsbereitung da und ärgerten sich. Vor Heiligabend fehlten dann noch einige der silbernen und roten Deko Kugeln zum Schmücken des Baums. Natürlich ist auch wieder eine zerbrochen. Den weißen Porzellan-Engel mit dem Teelichthalter zur Deko hatten Sie zwar gesehen, aber nicht gekauft. Jetzt war keine Zeit mehr, loszugehen und das Versäumte nachzuholen. Es war sowieso alles stressig, kaum Zeit für die normalen Wege und Erledigungen und Geschenke sollten auch gekauft werden. Schlechte Planung – jedes Jahr dasselbe. Im August hatten Sie kurz daran gedacht, das ein Nachkauf ansteht, aber da gab es keine Weihnachtsware. Dann geriet der Gedanke in Vergessenheit und die Zeit von September bis Dezember blieb ungenutzt.

Muss das diese Jahr wieder so sein ? Jetzt wissen Sie noch, was an Weihnachten gefehlt hat und können es nachkaufen. Der Vorteil ist, bis Mitte Februar gibt es meist Sonderpreise und Rabatte, bevor die Weihnachtsware bis zum September aus dem Sortiment im Lager verschwindet. Stöbern Sie noch einmal auf den Seiten im Onlineshop und im Sale. Sicher finden Sie jetzt das eine oder andere Stück und das zu einem guten Preis. Gerade in der dunklen Zeit lässt es sich abends gemütlich auf dem Sofa bequem im Deko Onlineshop suchen. Da gibt es Engel, andere Dekofiguren, hochwertige Spitzensterne und Tischdecken, Kissenhüllen und die traditionelle rote Dekoration. Vieles Premium-Ware und Made in Germany. Zugreifen lohnt sich. Dann geht es im Herbst ganz relaxt in die Weihnachtsvorbereitung. Und Sie können sich danach auf die Vorbereitung von Ostern konzentrieren und sich auf den nächsten Einkaufstipp vom Callunacasa Deko-Team freuen. In unserem Dekoshop finden Sie eine breite Auswahl an Wohnaccesoires und Heimtextilien.

